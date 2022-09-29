فان دايك: أعيش على شرب الماء فقط

الخميس، 29 سبتمبر 2022 - 18:18

كتب : FilGoal

فيرجل فان دايك

كشف الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول أحد أسباب حفاظه على لياقته البدنية العالية.

فان دايك يعد أحد أفضل مدافعي العالم في السنوات الأخيرة بفضل تألقه مع ليفربول.

وقال فان دايك في تصريحات نشرتها جريدة ليفربول إيكو إنه يعيش على نظام غذائي صارم من أجل البقاء في ذروة اللياقة البدنية.

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وأضاف "أعيش على شرب الماء فقط. اعتاد جيني فينالدوم على مناداتي بـ أكوا مان، الرجل المائي، لأنني أشرب الماء فقط وهو كل ما أملكه في منزلي".

وأكمل النجم الهولندي "بين الحين والآخر، أستمتع بكأس من النبيذ مع زوجتي".

وشدد "أنا لا أحب المشروبات الغازية ولا أحب أن يشربها أطفالي، لذا فعادة ما نشرب الماء".

وانتقل فان دايك إلى ليفربول قادما من ساوثامبتون في يناير 2018 وقاد الفريق للفوز بـ7 بطولات خلال السنوات الأخيرة.

وتوج مع ليفربول بدوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

فيرجيل فان دايك ليفربول
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