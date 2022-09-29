بي إن سبورتس: توقعات بسحب تنظيم كأس إفريقيا 2025 من غينيا.. وموعد وصول موتسبي

الخميس، 29 سبتمبر 2022 - 16:44

كتب : FilGoal

كأس إفريقيا

باتت غينيا مهددة بسحب تنظيم بطولة كأس إفريقيا 2025.

وكان من المقرر أن تستضيف غينيا نسخة أمم إفريقيا 2025 في الصيف بعد إقامة النسخة المقبلة 2023 في يناير من عام 2024 في كوت ديفوار.

وبحسب "بي إن سبورتس" فإن باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم سيصل إلى كوناكري العاصمة الغينية، غدا الجمعة.

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وأوضحت أن زيارة موتسيبي تأتي وسط توقعات بسحب تنظيم كأس الأمم الإفريقية 2025 من غينيا بسبب عدم الجاهزية.

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وتحدث مصدر من كاف –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com في وقت سابق قائلا: "هناك تفكير كبير في سحب تنظيم أمم إفريقيا 2025 من غينيا، التقارير التي تأتي إلينا من هناك غير مبشرة".

وأوضح "التقارير تشير إلى أن جاهزية غينيا لاستضافة البطولة غير مطمئنة لذلك ربما يكون هناك قرار رسمي بسحب التنظيم منها خلال أيام".

ولم يسبق لغينيا استضافة البطولة القارية أبدا في تاريخها.

فيما يعد أبر إنجاز لغينيا هو الحصول على وصافة نسخة 1976.

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي
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