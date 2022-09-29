ذا أثليتك: استحواذ جديد في الدوري الإنجليزي

يقترب كونسورتيورم مقره الولايات المتحدة الاستحواذ على نادي بورنموث الإنجليزي خلال الأسابيع المقبلة.

وبحسب "ذا أثليتك" فإن رجل الأعمال بيل فولي الذي يقود في لاس فيجاس كونسورتيوم اقترب من وضع الرتوش الأخيرة في الاتفاق لشراء النادي من الملياردير الروسي مكسيم ديمين.

وتأتي رغبة البيع من جانب ديمين منذ الصيف الماضي بعد الصعود إلى الدوري الممتاز مباشرة من أجل الربح بحسب "ذا أثليتك".

ديمين (52 عامًا) استحوذ في البداية على ملكية النادي في عام 2011 بنسبة 50% قبل أن يحصل عليه بشكل كامل عام 2019.

وأضافت الصحيفة أن المفاوضات أصبحت في طورها الأخير ومن المتوقع أن يتم توقيع العقود الأسبوع المقبل.

وأشارت إلى أن حال اجتاز فولي ومستثمروه التوقيع، فمن المحتمل أن يكون لـ بورنموث مالك جديد قبل نهاية أكتوبر.

واختتمت بأنه سيكون للملكية الجديدة الكلمة الأخيرة في وضع المدرب الرئيسي، حيث من المتوقع أن يقدم النادي عددًا من المرشحين بمجرد الانتهاء من عملية الاستحواذ.

ولم يخسر جاري أونيل في أول ثلاث مباريات له كمدرب مؤقت لـ بورنموث بعدما تولى المسؤولية بعد إقالة سكوت باركر إثر الهزيمة بتسعة أهداف دون رد أمام ليفربول.

تعادل بعدها بورنموث دون أهداف مع ولفرهامبتون قبل أن يقلب تأخره أمام نوتنجهام فورست خارج ملعبه بهدفين لفوز بثلاثة أهداف.

وتعادل بورنموث في أخر مباراة أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري بهدف لمثله.

وكان بورنموث صعد حديثا إلى الدوري الإنجليزي بعد احتلاله المركز الثاني في منافسات تشامبيونشيب.

ويحتل بورنموث المركز الـ12 في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 8 نقاط.