وكيله السابق: فان دي بيك شعر بالإحباط بسبب تمييز مانشستر يونايتد لـ بوجبا

كشف جيدو ألبيرز وكيل دوني فان دي بيك السابق، عن الصعوبة التي واجهها لاعب الوسط الهولندي في صفوف مانشستر يونايتد.

وصرّح ألبيرز لموقع Voetbalprimeur الهولندي: "رأيت دوني محبطًا بسبب الطريقة التي عاملها به مانشستر يونايتد".

وتابع: "في هولندا دوني يحظى بالتقدير الكافي، أدى جيدًا هناك وهو لاعب مفضل للجماهير. في مانشستر يونايتد لم يلعب أبدًا، وعلاقته بالنادي تدهورت بشكل سيئ".

وكشف: "توجّب عليه التنافس مع بول بوجبا الذي كان يصل متأخرًا لمعسكر الإعداد ويعتذر ويتم السماح له بلعب المباراة التالية بدلًا من الفتى الذي يتدرب 10 ساعات يوميًا لمدة 8 أسابيع لإثبات جدارته".

وأتم: "أتفهم أن عدم مشاركته أثرت عليه ذهنيًا، وأنا توجّب عليّ مساعدته في وقتٍ أبكر".

فان دي بيك (25 عامًا) انضم إلى مانشستر يونايتد قادمًا من أياكس أمستردام في صيف 2020 مقابل 39 مليون يورو.

واكتفى فان دي بيك بخوض 53 مباراة مع الشياطين الحمر من وقتها، بواقع 1856 دقيقة، سجّل خلالها هدفين وصنع مثلهما.

وخرج فان دي بيك معارًا إلى إيفرتون في النصف الثاني من الموسم الماضي، لكنه لم يشارك إلا في 7 مباريات نظرًا للإصابة.

ولم يتحسّن وضع فان دي بيك هذا الموسم، إذ شارك في 19 دقيقة فقط تحت قيادة إريك تين هاج.

وتقلصت حظوظ فان دي بيك في تمثيل منتخب هولندا بكأس العالم 2022، إذ تلقى استدعائه الأخير في مارس الماضي.

وانتقل بوجبا بدوره إلى يوفنتوس في صفقة مجانية مطلع الموسم الجاري، لكنه لم يخض أي دقيقة مع السيدة العجوز حتى اللحظة بسبب الإصابة.