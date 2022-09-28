الاتحاد المنستيري: جمهور الأهلي سيدخل لقاء الذهاب مجانا.. ونتمنى أن يثأر مدربنا من هزيمته ضدهم

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 - 23:51

كتب : FilGoal

اتحاد المنستيري التونسي

كشف طارق صيادي المتحدث الرسمي للاتحاد المنستيري التونسي عن سماح ناديه لجماهير الأهلي بالدخول مجانا لمباراتهما في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وتحدث طارق صيادي لقناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "حدث تواصل مع المدير التنفيذي للأهلي وأخبرنا بقدوم الفريق في طائرة خاصة يوم 6 أكتوبر المقبل، ولدينا مطار منستير سوف نستقبل بعثة النادي فيه، وننتظر معرفة الوصول بالضبط في اليوم ونعمل أن يكون استقبال ومعاملة جيدة لبعثة الأهلي".

وأردف "دخول جماهير الأهلي لمباراتنا سيكون بالمجان ونتمنى حدوث المثل مع جماهيرنا في لقاء الإياب في القاهرة".

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وعن المباراة قال المتحدث الرسمي للاتحاد المنستيري: "الأهلي يبقى الأهلي النادي العريق صاحب البطولات، لكن خوض مباراتين ذهاب وإياب تعطينا فرصة للقتال".

وأكمل "نريد استغلال لقاء الذهاب بأفضل شكل لتحقيق نتيجة إيجابية قبل مواجهة الإياب، والأفضل ليتأهل".

وشدد "مهما كان اسم الفريق المصري المواجهات المصرية التونسية تشهد حماسا كبيرا، نعرف أن الأهلي يمر بفترة انتقالية لكننا الآن في فترة بين الموسمين وسنعمل لنكون في المستوى المطلوب".

وأضاف "حصلنا على المركز الثاني في الدوري التونسي وتأهلنا لدوري أبطال إفريقيا واستعنا بداركو نوفيتش الذي كان يدرب وفاق سطيف الجزائري والآن يضع بصماته والفريق يحضر نفسه جيدا الآن من خلال مباريات ودية ونتمنى أن نكون جاهزين يوم المباراة لملاقاة الأهلي".

وبسؤاله هل كان المدير الفني للفريق هو من يقود وفاق سطيف ضد الأهلي في الموسم الماضي رد "مدربنا كان مدرب وفاق سطيف ضد الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي، وأعتقد أنه لديه ثأر رياضي ونتمنى أن يقودنا للفوز".

وبسؤاله لماذا ستقام المباراة عصرا أجاب "عطل فني في إضاءة الملعب هو السبب، والطقس في تونس ليس حارا وأصبح معتدلا الآن وكما نقول طقس كورة".

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