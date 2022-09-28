جايسون ديناير إلى شباب الأهلي دبي

أتم نادي شباب الأهلي دبي إجراءت التعاقد مع جايسون ديناير.

وأعلن النادي الإمارتي تعاقده مع المدافع البلجيكي في صفقة انتقال حر.

وتعاقد ديناير مع شباب الأهلي دبي في صفقة انتقال حر عقب نهاية تعاقده مع ليون الفرنسي.

وارتبط ديناير بالانتقال لصفوف النصر السعودي وتورينو الإيطالي قبل أن يتمم اتفاقه مع شباب الأهلي دبي.

صاحب الـ26 عاما شارك مع ليون خلال الموسم المنصرم في21 مباراة سجل 3 وصنع هدف في جميع المسابقات.

ولعب ديناير مع ليون 139 مباراة وسجل 8 أهداف وصنع 3 منذ انضمامه لصفوف ليون صيف 2018 قادما من مانشستر سيتي.

لاعب مانشستر سيتي السابق يملك 35 مباراة دولية بقميص المنتخب البلجيكي.