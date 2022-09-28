الخليفي: ليس عادلا ما فعله برشلونة بشأن الرافعات الاقتصادية

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 - 19:40

كتب : FilGoal

ناصر الخليفي

يرى ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان أن الرافعات الاقتصادية التي أجراها برشلونة هذا الصيف ليست عادلة.

برشلونة نفذّ هذا الصيف خطة الرافعات الاقتصادية القائمة على بيع أجزاء من أصوله لحل أزمته الاقتصادية.

وقال الخليفي في تصريحات لصحيفة "بوليتكو" عن رافعات برشلونة: "هل هذا عادل؟ لا.. هل هذا قانوني؟ لست واثقا".

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وأضاف "يويفا تمتلك لوائح خاصة بالأمور المالية وأنا متأكد أنهم ينظرون في الأمر".

وأتم "إذا سمحوا لهم القيام بذلك أظن أن الكثير من الأندية ستسير على خطاهم".

برشلونة قبل أيام من بداية الموسم الجديد تمكن من تسجيل الصفقات الجديدة بعد إتمام الرافعة الرابعة: باع 24.5% من الاستوديوهات الخاصة به إلى شركة "أورفيوس ميديا" مقابل 100 مليون يورو.

وخلال الصيف أجرى برشلونة 3 رافعات جاءت كالآتي:

الأولى: بيع 10% من حقوق البث لصندوق استثمار "Sixth street".

أما الثانية: بيع نسبة 15% من حقوق البث لنفس الجهة، ليصل المجموع إلى 25%.

والثالثة: بيع 24.5% من استوديوهات النادي لـ"socios.com".

برشلونة الخليفي باريس سان جيرمان
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