مدير بايرن يعلق على مستوى ماني في المباريات الأخيرة

علق حسن صالح حميديتش مدير نادي بايرن ميونيخ على انخفاض مستوى ساديو ماني مع الفريق في الفترة الأخيرة.

ماني صام عن التهديف في المباريات الخمسة الأخيرة لبايرن، بعدما سجل 5 أهداف في أول 6 مباريات مع الفريق.

وقال حميديتش في تصريحات نشرتها جريدة بيلد: "ساديو لا يزال بحاجة إلى بعض الوقت".

وأضاف لاعب بايرن السابق "عليه أن يعتاد على أجواء الدوري الألماني، سيفعل ذلك قريبا".

وتابع "أعرف مدى صعوبة التأقلم مع فريق جديد، في مدينة أخرى، وبلد آخر، وثقافة أخرى".

وأكمل "حين كنت لاعبا انضممت إلى يوفنتوس في الثلاثين من عمري. وكنت قد فزت بدوري أبطال أوروبا والدوري الألماني مع بايرن، ولكن حتى كلاعب ناجح ذو خبرة، فأنت بحاجة إلى بعض الوقت لتعتاد على بيئتك الجديدة من أجل التركيز بشكل كامل على كرة القدم والأداء بشكل جيد باستمرار".

وشدد "ساديو لا يزال في هذه المرحلة. كل شيء سيكون مألوفًا له قريبًا وسنراه يتألق على أرض الملعب".

وأتم حميديتش "ماني أحد أفضل اللاعبين في العالم. وأثق أنه سيقدم مستويات طيبة".

وأنهى ماني البالغ من العمر 30 عاما رحلة امتدت لـ6 سنوات مع ليفربول بالانتقال إلى بايرن ميونيخ هذا الصيف.

وكان فيليب لام أسطورة بايرن ميونيخ قد أرجع انخفاض مستوى ماني في الفترة الأخيرة إلى طريقة لعب يوليان ناجلزمان مدرب البافاري.

وقال لام في تصريحات لجريدة بيلد قبل أيام: "قدرات ماني ليست قابلة للشك، لكن من المهم أن يعلم دوره مع الفريق بوضوح".

وأضاف "لا أرى ذلك في الوقت الحالي. أنا حاليا لا أفهم كيف يتم توزيع الأدوار بين مهاجمي بايرن".

وأكمل "يجب أن يعرف الجميع ما يجب عليهم فعله داخل أرض الملعب".

وخاض ماني مع ليفربول 269 مباراة سجل خلالهم 120 هدفا وصنع 48 آخرين.

وذلك بعدما انضم إلى ليفربول قادما من ساوثامبتون في عام 2016.

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وتوج ساديو مع ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية.