مران الأهلي - كولر يقود تدريبات خاصة للاعبين الدوليين

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 - 19:01

كتب : FilGoal

مران الأهلي

قاد مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي مرانا خاصا للاعبين الدوليين مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش.

وحرص كولر على عقد جلسة قصيرة مع اللاعبين فبل بداية فقرات المران للاعبين.

وخاض اللاعبين الدوليين تدريبات استشفائية في الجيم في البداية قبل أن يؤدي اللاعبون جانبا من التدريبات البدنية الخفيفة وبعض التدريبات المتنوعة بالكرة.

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ويخوض الأهلي ثالث مباريات الودية عصر غدا الخميس أمام فريق طلائع الجيش وذلك على ملعب الأهلي we السلام.

وفاز الأهلي في أول مباراتين وديتين ضمن معسكر الإعداد للموسم الجديد على فريقي بتروجت وأسوان.

وكان مصطفى سعد وافد الأهلي الجديد قد خاض مرانه الأول مع الفريق الأحمر بعد انتهاء مشاركته مع المنتخب الأولمبي.

ويلعب الأهلي أمام الاتحاد المنستيري في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباريات الذهاب من دور الـ32 في الفترة من 7 لـ9 أكتوبر المقبل.

أما مباريات الإياب فستقام من 14 لـ16 من الشهر ذاته.

ويلعب الأهلي مباراة الذهاب خارج ملعبه، والإياب في مصر.

الأهلي كان قد حقق اللقب مرتين متتاليتين قبل أن يخسر المباراة النهائية في الموسم الماضي أمام الوداد المغربي.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي لدوري أبطال إفريقيا برصيد عشرة ألقاب.

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