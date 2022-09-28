الرحالة العربية.. فوزي البنزرتي مدربا لـ مولودية الجزائر

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 - 18:32

كتب : FilGoal

فوزي البنزرتي مدربا لمولودية الجزائر

سيخوض فوز البنزرتي مهمة تدريبية جديدة بأحد الأندية العربية.

البنزرتي رحل عن تدريب الرجاء المغربي منذ عدة أيام.

وأعلن مولودية الجزائر تعاقد مع المدرب التونسي المخضرم لمدة موسم قابل للتجديد.

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ووصل البنزرتي اليوم الأربعاء إلى مطار هواري بومدين الدولي ومساعده حمامي عبد الرؤوف، وذلك لمباشرة عملهم في مولودية الجزائر.

الرجاء أوضح في وقت سابق أن البنزرتي أصر على الرحيل "لأسباب شخصية" رغم اجتماعه مع عزيز البدراوي رئيس النادي والذي امتد لـ 3 ساعات.

ورحل البنزرتي عن تدريب الرجاء، ليتولى مواطنه منذر الكبير مدرب منتخب تونس السابق المهمة بدلا منه.

وتولى البنزرتي البالغ من العمر 72 عاما تدريب العديد من الأندية التونسية والعربية مثل الترجي والنجم الساحلي والصفاقسي، وأيضا الوداد المغربي والرجاء، وكذلك منتخبي تونس وليبيا.

فوزي البنزرتي مولودية الجزائر
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