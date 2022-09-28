كرة شاطئية - ثلاثة مصريين في القائمة المختصرة للأفضل عالميا

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 - 17:34

كتب : FilGoal

منتخب مصر للكرة الشاطئية

شهدت القائمة المختصرة للأفضل عالميا في الكرة الشاطئية تواجد ثلاثة مصريين.

إذ يتواجد مصطفى لطفي المدير الفني للمنتخب في قائمة أفضل 20 مدربا على مستوى العالم.

وكشف الاتحاد المصري عن تواجد الثلاثي في قائمة الأفضل في العالم لعام 2022.

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كما يتواجد الثنائي محمد السيد وأحمد الشحات في قائمة أفضل 100 لاعب على مستوى العالم.

ويلعب أحمد الشحات لصالح نادي السكة الحديد بينما محمد السيد لنادي المعادي.

ويشارك منتخب مصر للكرة الشاطئية في الوقت الحالي ببطولة كوسافا التي تقام في جنوب إفريقيا.

ويأتي ذلك في ظل استعداد منتخب مصر لبطولة الأمم الإفريقية للكرة الشاطئية التي تقام شهر أكتوبر المقبل.

وكان منتخب الشاطئية قد تغلب على تنزانيا بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

ويلعب منتخب مصر مباراته المقبلة مساء اليوم الأربعاء أمام أواغندا.

وتشارك مصر في النسخة الخامسة من منافسات كأس الأمم الإفريقية تحت رعاية كاف.

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