برونو فيرنانديز يدافع عن رونالدو بعد الإقصاء من دوري الأمم الأوروبية

دافع برونو فيرنانديز لاعب منتخب البرتغال عن كريستيانو رونالدو زميله في الفريق.

برونو فيرنانديز النادي : مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو النادي : مانشستر يونايتد البرتغال

وأقصي الفريق من دوري الأمم الأوروبية بعد الخسارة من إسبانيا بهدف دون مقابل في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وتعرض رونالدو لعبض الانتقادات في البرتغال عقب المباراة بسبب عدم تقديمه لأداء جيد.

وقال فيرنانديز في تصريحات عبر صحيفة ريكورد البرتغالية: "لم يكن رونالدو الوحيد الذي فشل، جميعنا حاولنا ولم نتمكن من الفوز وحارس إسبانيا قامل بعملا جيد".

وتابع "رونالدو بخير ولديه الطموح لمساعدة منتخب البرتغال كما العادة ولا يوجد حاجة لخلق القصص الكبيرة".

وأضاف "رونالدو كان غاضبا مثله مثلنا جميعا هو يريد تسجيل الأهداف وتلك الأهداف ستأتي بكل تأكيد، هناك مراحل عندما تسجل الأهداف سيكون لديك المزيد من راحة البال لمواصلة تسجيل العديد من الأهداف دون أن ننسى أنه صاحب الرقم القياسي للأهداف في الفريق".

وسيشارك منتخب البرتغال في كأس العالم 2022 المقام بقطر خلال شهر نوفمبر المقبل.

ويقع منتخب البرتغال في المجموعة الأخيرة بجانب غانا وأوروجواي وكوريا الجنوبية.