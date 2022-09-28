شاو: تقبلت استبعادي من تشكيل مانشستر.. وإنجلترا على الطريق الصحيح مع ساوثجيت

شدد لوك شاو الظهير الأيسر لمانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا على أنه تقبل تماما إبعاده عن التشكيل الأساسي للشياطين الحمر بعد البداية السيئة للموسم، مشيرا إلى أن المنتخب مع ساوثجيت يسير على الطريق الصحيح.

وسجل لوك شاو ثالث أهدافه الدولية مع منتخب إنجلترا في تعادل الأسود الثلاثة مع ألمانيا بثلاثة أهداف لكل فريق.

.وقال لوك شاو في تصريحات لإذاعة "توك سبورت" حول زيادة دقائقه قبل كأس العالم: "بالطبع هذا هو ما يريده الجميع".

وأضاف "أعتقد أن تين هاج يعرف قدراتي وما أقدر على فعله. لقد أجرينا محادثات بالفعل".

وتابع "بداية الموسم كانت غير جيدة بما يكفي وكان عليه إجراء تغييرات وأنا أتقبل ذلك تماما وأتفق معه".

وواصل "الشيء الوحيد الذي يمكنني القيام به هو التدريب الجاد وانتظار الفرص المتاحة لي سواء كان ذلك في مباريات الكأس أو الدوري. مهما كانت البطولة التي سأشارك بها فيجب أن أكون جاهزا".

وبدأ لوك شاو أساسيا في أول مباراتين للدوري والتي خسرهما مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف واحد أمام برايتون ثم بأربعة أهداف دون رد أمام برينتفورد.

ولم يشارك لوك شاو بعدها في أربع مباريات للدوري، بجانب المشاركة كبديل لمدة 20 دقيقة أمام شيريف تيراسبول في الدوري الأوروبي مع تعرضه للإصابة.

واستكمل عن المنتخب "تنظر إلى نتائج أكبر بطولتين لعبهما المنتخب (كأس العالم واليورو) ومن الغريب كيف يمكن للناس مهاجمته ويقولون هذا غير جيد بشكل كاف".

ووصل منتخب إنجلترا إلى نهائي يورو 2020 قبل أن يخسر أمام إيطاليا بركلات الترجيج.

بجانب صعوده لنصف نهائي كأس العالم 2018 والحصول على المركز الرابع.

وأردف "في الوقت الحالي لم نفز علينا أن نفوز ببطولة كبرى لنكون ناجحين للغاية لكننا نسير في الاتجاه الصحيح وهو يقودنا إلى ذلك".

وأتم "منذ أن جاء لأول مرة رأيت الفرق في فريق إنجلترا إلى ما نحن عليه الآن ولكن بالطبع النتائج مؤخرا لم تكن جيدة بما يكفي وسنكون مستعدين في كأس العالم".

يذكر أن منتخب إنجلترا هبط للتصنيف الثاني في دوري الأمم الأوروبية بعد تذيل المجموعة التي ضمت إيطاليا وألمانيا والمجر بثلاث نقاط من ست مباريات.