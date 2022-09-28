خماسي بيراميدز الدولي يلحق بمعسكر الفريق في دبي

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 - 11:13

كتب : FilGoal

مران بيراميدز في معسكر دبي

ينضم مساء اليوم الأربعاء خماسي بيراميدز الدولي إلى معسكر إعداد الفريق في دبي بعد نهاية مباريات منتخب مصر.

ويعود كل من أحمد الشناوي وعلي جبر وأسامة جلال ومحمد حمدي وإسلام عيسى إلى الفريق بعد المشاركة مع منتخب مصر.

وشارك خماسي بيراميدز مع منتخب مصر في مباراتي النيجر وليبيريا الوديتين.

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وفاز منتخب مصر على النيجير وليبيريا بنتيجة 3-صفر في المباراتين.

وبدأ معسكر بيراميدز في دبي منذ يوم 24 سبتمبر الجاري.

ويستمر معسكر بيراميدز في دبي حتى يوم 3 أكتوبر المقبل استعدادا لمنافسات الموسم الجديد.

بيراميدز الدوري المصري
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