#السهرة_الرياضية – روبيرتو باجيو المهاجم الذي هزمه عقله
الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 - 00:50
كتب : FilGoal
حظى روبيرتو باجيو أسطورة الكرة الإيطالية بمسيرة مليئة بالأحداث، وهو ما دفع المخرجة ليتيزيا لامارتير لصناعة فيلم عن رحلته مع النجومية حتى الاعتزال.
طرحت منصة نتفليكس عام 2021، الفيلم الإيطالي Il Divin Codino أو Baggio: The Divine Ponytail (باجيو: ذيل الحصان المقدس)، عن رحلة صعود روبيرتو باجيو نجم الكرة الإيطالية في التسعينيات.
فما هي قصة الفيلم وأبرز أحداثه؟
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