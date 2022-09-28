رودري بعد الفوز القاتل على البرتغال: رأيت نضجا لم أره من قبل لـ إسبانيا

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 - 00:48

كتب : FilGoal

رودري - إسبانيا

شدد رودري لاعب منتخب إسبانيا على أنه رأي نضجا في الفريق لم يسبق أن رآه من قبل خلال مواجهة البرتغال.

وفاز منتخب إسبانيا على البرتغال برأسية موراتا القاتلة ليتأهل الفريق إلى نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وقال رودري في تصريحات نشرتها سبورت عقب المباراة: "رأيت شيئا اليوم لم أره من قبل في الفريق وهو النضج".

وأضاف "المباراة كانت نهائيا، تعلم أنها ستذهب إلى الدقائق الأخيرة، أرهقنا المنافس منذ البداية وحددنا اللحظة المناسبة للحسم".

وأتم "لقد تغلبنا على فريق كبير وهو بطل أوروبا وللعام الثاني سنكون في نصف النهائي".

ورفعت إسبانيا رصيدها إلى 11 نقطة في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد البرتغال عند النقطة العاشرة في المركز الثاني.

وحققت إسبانيا فوزها الرسمي الأول على البرتغال في أرضها منذ انتصارها عليها عام 1934 بتصفيات كأس العالم وقتها.

وتأهلت إسبانيا رفقة إيطاليا وهولندا وكرواتيا إلى نصف نهائي المسابقة.

إسبانيا البرتغال رودري
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