السابع على التوالي.. محرز يقود الجزائر للفوز على نيجيريا

قاد رياض محرز منتخب الجزائر للفوز في المباراة السابعة على التوالي.

وفاز منتخب الجزائر على نيجيريا بهدفين مقابل هدف في مباراة ودية جمعت الفريقين.

منتخب الجزائر حقق الفوز السابع تواليا ولم يسخر للمباراة التاسعة على التوالي.

وتقدم منتخب نيجيريا في النتيجة عن طريق تيريم موفي عند الدقيقة التاسعة من بداية المباراة.

وسجل رياض محرز هدف التعادل لـ منتخب الجزائر عند الدقيقة 41 من ركلة جزاء.

وأحرز يوسف عطال هدف الفوز لمنتخب الجزائر في شباك نيجيريا في الدقيقة 61 من المباراة.

يذكر أن آخر خسارة للمنتخب الجزائري جاءت على يد نظيره الكاميروني في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الحاسمة من تصفيات كأس العالم.

فيما خاض منتخب نيجيريا مباراته الأولى منذ الخروج على يد منافسه الغاني بالجولة الحاسمة من تصفيات كاس العالم.