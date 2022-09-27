النجوم السوداء جاهزة.. غانا تنجح في الاختبار الأخير قبل نهاية التوقف الدولي

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 - 23:24

كتب : FilGoal

غانا

فاز منتخب غانا على نظيره نيكاراجوا وديا بهدف مقابل لا شيء استعدادا لمنافسات كأس العالم 2022.

وسجل عبدول فاتاوا إسحاقو هدف اللقاء الوحيد عند الدقيقة 35 من عمر اللقاء.

وكان منتخب غانا خسر أول مباراة ودية في فترة التوقف الدولي الحالي أمام البرازيل بثلاثية نظيفة ضمن الاستعدادات للمونديال.

وتشارك غانا في البطولة في المجموعة التاسعة رفقة منتخبات البرتغال وكوريا الجنوبية وأوروجواي.

وتخوض غانا ودية أخيرة قبل أيام من انطلاق كأس العالم أمام سويسرا في 17 نوفمبر المقبل.

وتنطلق نهائيات كأس العالم في الـ20 من نوفمبر المقبل في قطر.

وتفتتح غانا مشوارها في المسابقة في الـ24 من نوفمبر أمام البرتغال.

وتشارك غانا في كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخها بعد 2006 و2010 و2014.

غانا نيكاراجوا كأس العالم
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