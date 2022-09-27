مدرب ليبريا: لا أريد اختلاق الأعذار.. وتمنيت مشاركة صلاح

شدد كوجو مدرب منتخب ليبريا على أحقية منتخب مصر في الفوز على منتخب بلاده.

وحقق منتخب مصر انتصاره الثاني على التوالي تحت إمرة مدربه الجديد روي فيتوريا وذلك بعدما فاز اليوم الثلاثاء على ليبيريا.

وعن محمد صلاح أوضح "نعم تحدثت عن رغبتي في مشاركة محمد صلاح خلال المباراة لأنه واحد من أميز اللاعبين حول العالم".

واختتم "استفدت من المعسكر وفريقي يعاني من البطء وتعلمت كثيرا من هذه التجربة، لست راضيا عن النتيجة ولكن سنتطور في المستقبل".

وافتتح عمر مرموش أهداف المباراة في الدقيقة 38.

وأضاف محمد عبد المنعم الهدف الثاني في الدقيقة 57.

وسجل أحمد حسن "كوكا" الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وكان منتخب مصر فاز في المباراة الأولى له تحت قيادة فيتوريا على النيجر بثلاثية دون رد.