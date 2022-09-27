مدرب ليبريا: لا أريد اختلاق الأعذار.. وتمنيت مشاركة صلاح

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 - 23:14

كتب : FilGoal

مصر وليبيريا

شدد كوجو مدرب منتخب ليبريا على أحقية منتخب مصر في الفوز على منتخب بلاده.

وحقق منتخب مصر انتصاره الثاني على التوالي تحت إمرة مدربه الجديد روي فيتوريا وذلك بعدما فاز اليوم الثلاثاء على ليبيريا.

وعن محمد صلاح أوضح "نعم تحدثت عن رغبتي في مشاركة محمد صلاح خلال المباراة لأنه واحد من أميز اللاعبين حول العالم".

واختتم "استفدت من المعسكر وفريقي يعاني من البطء وتعلمت كثيرا من هذه التجربة، لست راضيا عن النتيجة ولكن سنتطور في المستقبل".

وافتتح عمر مرموش أهداف المباراة في الدقيقة 38.

وأضاف محمد عبد المنعم الهدف الثاني في الدقيقة 57.

وسجل أحمد حسن "كوكا" الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وكان منتخب مصر فاز في المباراة الأولى له تحت قيادة فيتوريا على النيجر بثلاثية دون رد.

منتخب مصر مصر وليبريا
نرشح لكم
السابع على التوالي.. محرز يقود الجزائر للفوز على نيجيريا المغرب لا يُقهر في التوقف الدولي.. وكوت ديفوار يتجاوز غينيا بثلاثية النجوم السوداء جاهزة.. غانا تنجح في الاختبار الأخير قبل نهاية التوقف الدولي تشكيل تونس – سيف الدين الجزيري أساسي أمام البرازيل.. ومعلول على مقاعد البدلاء الاختبار الأخير قبل المونديال.. كيروش يتعادل مجددا مع السنغال انتهت القصة.. اعتزال جون أوبي ميكيل رأس سون تنصر كوريا الجنوبية على الكاميرون وديا مدرب فلامبو: مهمتنا أمام الزمالك تكاد تكون مستحيلة وننتظر مفاجآت كرة القدم
أخر الأخبار
#السهرة_الرياضية – روبيرتو باجيو المهاجم الذي هزمه عقله 11 دقيقة | الكرة الأوروبية
رودري بعد الفوز القاتل على البرتغال: رأيت نضجا لم أراه من قبل لـ إسبانيا 12 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة سلة – سيدات سموحة إلى نهائي البطولة العربية 19 دقيقة | رياضات أخرى
تعرف على الصاعدين والهابطين في دوري الأمم الأوروبية 23 دقيقة | الكرة الأوروبية
حازم إمام: لست "سوبر مان" إفريقيا لتأجيل مباريات الزمالك.. ولا نملك عقد انتقال الجزيري 28 دقيقة | الكرة المصرية
موراتا: أظهرنا عقليتنا.. ونيكو ويليامز كان مفتاح المباراة 36 دقيقة | الكرة الأوروبية
ساوثجيت يلمح لعدم اعتماده على أرنولد في كأس العالم 42 دقيقة | قطر 2022
لويس إنريكي: كرة القدم مضاد اكتئاب.. والمستقبل لا وجود له 43 دقيقة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت - مصر الأولمبي (0) - (0) بنين 2 انتهت نهائي البطولة العربية - الزمالك (28) - (29) الترجي 3 4 لاعبين رحلوا وصفقتان لم تعلنا رسميا.. 33 اسما في قائمة الزمالك الإفريقية 4 ودية كولر الأولى.. الأهلي ينتصر على بتروجت بخماسية