360 دقيقة بلا أهداف.. السعودية تتعادل مع أمريكا

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 - 22:20

كتب : FilGoal

مباراةالسعودية وأمريكا

تعادل منتخب السعودية أمام منتخب أمريكا سلبيا بدون أهداف.

وغاب المنتخب السعودي عن التهديف للمباراة الرابعة على التوالي بواقع 360 دقيقة بدون أهداف.

وفشل فريق المدرب الفرنسي هيرفي رينارد في تحقيق الفوز الأول خلال مبارياته التجريبية الأربعة التي خاضها استعدادا لكاس العالم 2022.

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وتعادل الأخضر للمباراة الثانية على التوالي بدون أهداف، بعد التعادل أمام الإكوادور يوم الجمعة الماضي في المعسكر المقام بمدينة مورسيا الإسبانية ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي.

وشهدت المباراة مشاركة فهد المولد للمرة الأولى منذ قرار إيقافه من قبل هيئة الرقابة السعودية للمنشطات. (طالع التفاصيل)

ومن المقرر أن يلعب منتخب السعودية أمام نظيره الألباني يوم 27 أكتوبر، ويواجه هندوراس يوم 30 من الشهر ذاته.

ويتواجد المنتخب السعودي ضمن المجموعة الثالثة من كأس العالم 2022 رفقة الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

فيما يتواجد المنتخب الأمريكي ضمن المجموعة الثانية رفقة منتخبات إيران وإنجلترا وويلز.

منتخب السعودية منتخب أمريكا
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