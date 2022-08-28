تقارير سعودية: المولد يوقع مع الشباب بعد رفع الإيقاف

الأحد، 28 أغسطس 2022 - 21:19

كتب : FilGoal

فهد المولد - السعودية - لبنان

تناولت تقارير إعلامية توقيع فهد المولد نجم اتحاد جدة السابق مع نادي الشباب لمدة 3 سنوات، وذلك بعد رفع الإيقاف عنه.

فهد المولد

النادي : الاتحاد

الشباب

جاء ذلك بحسب صحيفة "الرياضية" وقناة "الإخبارية" السعودية.

وانتهى عقد المولد مع الاتحاد، لتقرر إدارة النادي عدم تجديد عقده نظرا لظروف إيقافه.

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وكانت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات قد أعلنت في 16 مايو 2022 معاقبة المولد بالإيقاف لمدة 18 شهرا.

جاء ذلك بعد سحب عينة من اللاعب أظهرت وجود مواد محظورة.

وأعلن مركز التحكيم رفع عقوبة الإيقاف عن فهد المولد والاكتفاء بالمدة التي قضاها في نهاية الموسم الماضي.

وبنى مركز التحكيم قراره على معاناة المولد من مرض وراثي يخص هبوط ضغط الدم، وهو ما تعرض له قبل مباراة التعاون في كأس الملك بالموسم الماضي، ليتم نقله إلى المستشفى.

هناك منحه الطبيب علاجا لرفع ضغط الدم، ولكنه يعد منشطا محظورا في الرياضة.

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