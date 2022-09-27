كوكا يسجل بقميص منتخب مصر بعد غياب 7 سنوات
الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 - 22:04
كتب : FilGoal
عاد أحمد حسن "كوكا" للتسجيل بقميص منتخب مصر لأول مرة منذ 7 سنوات تقريبًا.
أحمد حسن كوكا
النادي : ألانياسبور
وسجل كوكا هدف مصر الثالث في شباك ليبيريا من ركلة جزاء بالوقت بدل الضائع من المباراة.
ورفع مهاجم ألانيا سبور التركي رصيده إلى 6 أهداف دولية مع الفراعنة.
وسجل كوكا بقميص منتخب مصر لأول مرة منذ مباراة تشاد في 17 نوفمبر 2015.
وسجل كوكا يومها هدفين، لكنه لم يعد للتسجيل بقميص منتخب مصر.
واستمر كوكا 21 مباراة متتالية دون التسجيل بقميص منتخب مصري، بواقع 2506 يومًا.
وسجلت مصر هدفها الأول بواسطة عمر مرموش، ثم ضاعفت النتيجة برأسية محمد عبد المنعم.
ويلعب كوكا معارًا من أولمبياكوس إلى ألانيا سبور منذ مطلع الموسم الجاري.
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