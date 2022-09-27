ثلاثية جديدة.. مصر تفوز على ليبيريا

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 - 22:00

كتب : FilGoal

عمر مرموش يسجل ويحتفل بهدفه مع مصر ضد ليبيريا

حقق منتخب مصر انتصاره الثاني على التوالي تحت إمرة مدربه الجديد روي فيتوريا وذلك بعدما فاز اليوم الثلاثاء على ليبيريا.

وفاز منتخب مصر وديا على ليبيريا بثلاثية دون رد في المباراة التي جمعت بينهما في استاد الإسكندرية.

افتتح عمر مرموش أهداف المباراة في الدقيقة 38.

وأضاف محمد عبد المنعم الهدف الثاني في الدقيقة 57.

وسجل أحمد حسن "كوكا" الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وكان منتخب مصر فاز في المباراة الأولى له تحت قيادة فيتوريا على النيجر بثلاثية دون رد.

ملخص المباراة

بدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل مكون من التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - عمر جابر

خط الوسط: طارق حامد - محمود حمادة - إمام عاشور

خط الهجوم: عمر مرموش - أحمد حسن "كوكا" - محمود حسن "تريزيجيه"

وشهد التشكيل إجراء أربعة تبديلات عن مباراة النيجر بمشاركة كوكا وتريزيجيه ومحمد عبد المنعم وإمام عاشور بدلا من مصطفى محمد ومحمد صلاح ومحمود حمدي "الونش" وأحمد سيد "زيزو".

بدأت المباراة بشكل هادئ وانحصر اللعب في وسط الملعب وبدون خطورة من أي منتخب.

وجاء التهديد الأول لمنتخب مصر بتسديدة من كوكا بعد بينية من تريزيجيه لكن حارس ليبيريا تصدى له.

وأعاد مرموش الكرة بعرضية لكن رأسية كوكا تصدى لها الحارس مرة أخرى.

وسدد إمام عاشور كرة قوية لكنها ذهبت لخارج الملعب.

وكاد عمر جابر يسجل هدفا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء لكن الحارس تصدى له.

وتوقفت المباراة لإصابة محمد الشناوي أثناء تشتيته لكرة ولكنه عاد واستكمل المباراة.

وفي الدقيقة 38 سدد مرموش الكرة وارتطمت بأحد لاعبي ليبيريا وغيرت الكرة تجاهها وسكنت الشباك لتعلن عن الهدف الأول لمنتخب مصر.

وأهدر تريزيجيه هدفا بغرابة بعد عرضية زاحفة من مرموش لكن الأول سدد الكرة في العارضة رغم خلو المرمى من حارسه.

وبين شوطي المباراة شارك إسلام عيسى بدلا من محمود حمادة.

ومع بداية الشوط الثاني كاد منتخب مصر يسجل هدفا ثانيا بعد تمريرة من مرموش لكن تسديدة كوكا شتتها الدفاع.

وكاد لاعب ليبيريا يسجل بالخطأ في مرماه بعد عرضية محمد حمدي لكن الكرة ذهبت لخارج الملعب.

وفي الدقيقة 57 سجل محمد عبد المنعم الهدف الثاني للفراعنة برأسية بعد عرضية من ركلة ركنية من مرموش.

وشراك كريم فؤاد بدلا من عمر جابر وعلي جبر بدلا من أحمد حجازي.

هدأت المباراة قليلا بعد ذلك وغابت الفرص الخطيرة.

وشارك حمدي فتحي بدلا من إمام عاشور وعبد الرحمن مجدي بدلا من تريزيجيه.

وأطلق حمدي فتحي تسديدة قوية مرت أعلى المرمى بقليل.

وتلاها تسديدة زاحفة من طارق حامد تصدى لها الحارس.

واحتسب الحكم أربع دقائق وقت بدلا من الضائع وفي الدقيقة الثالثة منه حصل الفراعنة على ركلة جزاء بعد لمسة يد بعد تسديدة من إسلام عيسى.

وحول كوكا ركلة جزاء بنجاح ليعلن عن الهدف الثالث لمنتخب مصر ونهاية المباراة.

مصر ليبيريا فيتوريا
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