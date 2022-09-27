تشكيل تونس – سيف الدين الجزيري أساسي أمام البرازيل.. ومعلول على مقاعد البدلاء

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 - 19:48

كتب : FilGoal

سيف الدين الجزيري يحتفل بهدف تونس الأول في عمان

يقود سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك، هجوم منتخب تونس في مواجهة منتخب البرازيل.

ويلعب منتخب تونس ضد منتخب البرازيل ضمن تحضيرات الفريقين لكأس العالم 2022.

فيما يتواجد علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي ضمن مقاعد البدلاء.

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قد تكون صورة ‏‏شخص أو أكثر‏ و‏تحتوي على النص '‏CUP WORLD Qatar2022 Vs مباراة دولية ودية تونس البرازيل تشكيلة المنتخب التونس + CBF التشكيلة الأساسية أيمن دحمان الاحتياطيون بن سعید الدبشي الغندري 16 العيفة كعيب محمد دراغر محمد_دراغر منتصر الطالبى 20 معلول سا اسی ساسي المجبري 03 ديلان برون 06 الخنيسى مرتضى بن وناس فاليري الخاوي ش الجبالي الجبالي السليتي الخزري 09 الياس السخيري 17 28 18 الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 الساعة السابعة والصف بتوقيت تونس بملعب حديقة الأمراء باريس عيسى العيدونى غيلان الشعلالى أنيس بن سلیمان يوسف المساكني سيف الدین الجزيري 25 7 19‏'‏‏

وجاء تشكيل منتخب تونس لمواجهة البرازيل كالتالي:

حراسة المرمى: أيمن بن دحمان

خط الدفاع: محمد دراغر_ منتصر الطالبي – ديلان براون – مرتضى بن وناس

الوسط: إلياس السخيري – عيسى العيدوني – غيلان الشعلالي – أنيس بن سليمان – يوسف المساكني

الهجوم: سيف الدين الجزيري.

وعلى دكة البدلاء يتواجد: بشير بن سعيد – علي معلول – بلال العيفة– فاليري – سيف الدين الخاوي – عصام الجبالي.

ويتواجد منتخب تونس ضمن المجموعة الرابعة رفقة منتخبات فرنسا والدنمارك وأستراليا.

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