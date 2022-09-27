تشكيل تونس – سيف الدين الجزيري أساسي أمام البرازيل.. ومعلول على مقاعد البدلاء
الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 - 19:48
كتب : FilGoal
يقود سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك، هجوم منتخب تونس في مواجهة منتخب البرازيل.
ويلعب منتخب تونس ضد منتخب البرازيل ضمن تحضيرات الفريقين لكأس العالم 2022.
فيما يتواجد علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي ضمن مقاعد البدلاء.
وجاء تشكيل منتخب تونس لمواجهة البرازيل كالتالي:
حراسة المرمى: أيمن بن دحمان
خط الدفاع: محمد دراغر_ منتصر الطالبي – ديلان براون – مرتضى بن وناس
الوسط: إلياس السخيري – عيسى العيدوني – غيلان الشعلالي – أنيس بن سليمان – يوسف المساكني
الهجوم: سيف الدين الجزيري.
وعلى دكة البدلاء يتواجد: بشير بن سعيد – علي معلول – بلال العيفة– فاليري – سيف الدين الخاوي – عصام الجبالي.
ويتواجد منتخب تونس ضمن المجموعة الرابعة رفقة منتخبات فرنسا والدنمارك وأستراليا.
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