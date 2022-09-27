"كنت محظوظا بما يكفي".. فابيان ديلف يعلن اعتزاله

أعلن فايبان ديلف لاعب مانشستر سيتي السابق اعتزال كرة القدم.

ولم يرتبط فابيان ديلف باي فريق منذ رحيله عن إيفرتون في يوليو الماضي.

وكتب ديلف عبر إنستجرام: "أعلن اليوم اعتزالي دون أي شيء سوى السعادة والامتنان لما قدمته لي هذه اللعبة الجميلة".

"شكر وامتنان كبير لعائلتي وأصدقائي ولاعبي وموظفي الأندية المذهلة التي كنت محظوظا بما يكفي لتمثيلها بالإضافة إلى الدعم الذي تلقيته من المشجعين".

وبدا فابيان ديلف مسيرته مع ليدز يونايتد في 2009 وخاض تجربة الإعارة على أستون فيلا واستقر به الحال في صفوف الفيلانز حتى يوليو 2015.

وجاءت التجربة الأبرز للاعب الوسط الإنجليزي مع مانشستر سيتي منذ صيف 2015 حتى صيف 2019.

وخاض فابيان ديلف مع مانشستر سيتي 89 مباراة وسجل 5 أهداف وصنع 3 بجميع المسابقات.

وحصل ديلف مع مانشستر سيتي على 7 بطولات أبرزهم لقبين للدوري الإنجليزي و3 ألقاب لكاس الرابطة الإنجليزية.

ولعب ديلف مع إيفرتون منذ صيف 2019 حتى صيف 2022 وخاض معه 41 مباراة ولم يسجل او يصنع أي أهداف.