رغم تشخيصها بالسرطان.. حارسة تشيلسي تشارك أمام مانشستر سيتي

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 - 18:57

كتب : FilGoal

حارسة تشيلسي

ظهرت آن كاترين بيرج حارسة تشيلسي أساسية في تشكيل الفريق بعد الإعلان عن تجدد إصابتها بـ سرطان الغدة الدرقية.

وشاركت بيرج لمدة 90 دقيقة كاملة في فوز تشيلسي بهدفين دون رد أمام مانشستر سيتي في مباراة الفريق الأولى في الدوري الإنجليزي للسيدات (سوبر ليج).

في أغسطس الماضي أعلنت آن كاترين تجدد إصاباتها بالسرطان بعد 4 سنوات بعد 4 سنوات من التعافي بشكل كامل.

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بيرج (31 عاما) شُخصت بالمرض عندما كانت لاعبة لـ برمنجهام سيتي أول مرة عام 2017، استغرق حينها علاجها 76 يومًا وعادت لممارسة كرة القدم من جديد.

وظهرت في ذلك العام في تشكيل الأفضل في الدوري الإنجليزي كأفضل حارسة مرمى.

وفي عام 2019، انتقلت بيرج إلى تشيلسي وفازت بالقفاز الذهبي لبطولة الدوري الإنجليزي موسم 2020-21.

وتوجت الألمانية مع تشيلسي بلقب الدوري الإنجليزي ثلاث مرات متتالية آخرها الموسم السابق.

وكانت بيرج ضمن قائمة ألمانيا التي شاركت في أمم أوروبا للسيدات 2022 وحازن على الوصافة أمام إنجلترا.

ونجحت سيدات تشيلسي حاملات اللقب في حصد الثلاث نقاط الأولى في الدوري بعد الفوز أمام مانشستر سيتي.

ويستعد البلوز لمواجهة وست هام يونايتد غدا -الأربعاء- في ثاني جولات الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشيلسي للسيدات الدوري الإنجليزي
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