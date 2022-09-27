الاختبار الأخير قبل المونديال.. كيروش يتعادل مجددا مع السنغال

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 - 18:55

كتب : FilGoal

إيران والسنغال في مباراة ودية

تعادل منتخب إيران إيجابيا بهدف لمثله مساء اليوم الثلاثاء مع منافسه السنغال في مباراة ودية جمعت بينهما.

والتقى المنتخبان في ملعب بي إس إف زد في النمسا في إطار استعدادات كل منهما لخوض منافسات كأس العالم 2022.

افتتح مرتضى بورعليكنجي أهداف المباراة بالخطأ في مرماه في الدقيقة 55.

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وأدرك ساردار أزمون التعادل للمنتخب الإيراني في الدقيقة 64.

وتعد هذه المباراة هي الثانية لكارلوس كيروش مع إيران في ولايته الثانية لتدريب المنتخب الآسيوي.

إذ أن كيروش فاز في المباراة الأولى على أوروجواي بهدف دون رد.

أما أمام السنغال بشكل عام، فقد التقى كيروش بأسود التيرانجا أربع مرات خلال العام الجاري بواقع ثلاث مرات مع منتخب مصر ومرة مع إيران.

وفاز كيروش على السنغال مرة وحيدة في ذهاب تصفيات كأس العالم 2022، فيما خسر الإياب.

وتعادل كيروش مع السنغال مرتين، الأولى في نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 رغم الهزيمة بركلات الترجيح، والتعادل الآخر اليوم مع إيران.

ويلعب منتخب السنغال في المجموعة الأولى في كأس العالم بجوار كل من قطر والإكوادور وهولندا.

أما منتخب إيران فيلعب في المجموعة الثانية مع إنجلترا وأمريكا وويلز.

يذكر أن منتخب السنغال فاز في التوقف الدولي الحالي على بوليفيا بهدفين دون رد قبل التعادل مع إيران اليوم.

إيران السنغال كيروش
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