الأبيض والأسود.. اتحاد الكرة يعلن قميص منتخب مصر الثاني

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 - 18:10

كتب : FilGoal

مران منتخب مصر استعدادا لمواجهة ليبيريا

أعلن اتحاد الكرة اليوم الثلاثاء عن قميص منتخب مصر الثاني والمقدم من شركة "بوما" للملابس الرياضية.

وجاء القميص باللون الأبيض بالكامل مع وضع دائرة كبيرة في منتصفه وبداخلها الأرقام.

وجاء السروال باللون الأسود الكامل، على عكس القميص السابق والذي كان بالأبيض مع وجود خطوط طولية سوداء.

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وظهر في صور الإعلان عن القميص كل من أحمد حجازي ومحمود حسن "تريزيجيه" وعمر مرموش.

كما ظهر في الإعلان هيام عبد الحفيظ لاعبة وادي دجلة والمرشحة في وقت سابق لجائزة أفضل لاعبة في إفريقيا وهي التي ترتدي القميص الأساسي لمنتخب مصر.

هذا بالإضافة لإيمان حسين المتواجدة على يسار الصورة وهي لاعبة الطيران.

وأخيرا في وسط الصورة منة طارق لاعبة الجونة.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة ليبيريا مساء اليوم في استاد الإسكندرية في ثاني وديات الفراعنة تحت قيادة المدرب الجديد روي فيتوريا.

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