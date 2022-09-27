عودة كانتي وميندي لتدريبات تشيلسي قبل مواجهة كريستال بالاس

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 - 16:15

كتب : FilGoal

تشيلسي

عاد نجولو كانتي وإدوار ميندي لتدريبات تشيلسي بعد فترة من إصابة الثنائي.

إدوارد ميندي

النادي : تشيلسي

نجولو كانتي

النادي : تشيلسي

تشيلسي

وكان كانتي قد تعرض لإصابة في الفخد خلال مواجهة توتنام في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.

وشارك ميندي في 6 مباريات فقط منذ بداية الموسم مع تشيلسي بينما غاب عن 8 مباريات بسبب الإصابة.

أخبار متعلقة
رأس سون تنصر كوريا الجنوبية على الكاميرون وديا ماركا: ريال مدريد يحدد هدفه الأول في الموسم القادم موندو ديبورتيفو: أومتيتي يفسخ عقده مع ليتشي ويعود لبرشلونة مصطفى محمد "كناري" الشهر في نانت

وكان ميندي يشعر ببعض الإنزعاجات في الركبة جعلته يغيب عن المباراتين السابقتين في دوري أبطال أوروبا أمام دينامو زغرب وريد بول سالزبورج.

وعاد الثائي للتدريبات الجماعية للفريق وأصبح من المتوقع مشاركته مع الفريق في مباراة كريستال بالاس وفقا لصحيفة ذا إندبندنت.

وسيشارك الثنائي للمرة الأولى تحت قيادة جراهام بوتر المدرب الجديد للفريق الذي تولى المسؤولية خلفا لتوماس توخيل وقاد الفريق في مباراة واحدة فقط.

وسيبدأ تشيلسي مبارياته عقب نهاية التوقف الدولي بمواجهة كريستال بالاس على ملعب الأخير في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

ويحتل تشيلسي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط وبفارق ثلاث نقاط عن برايتون صاحب المركز الرابع مع وجود مباراة مؤجلة للفريقين.

وكانت مباراة تشيلسي وليفربول في الجولة الثامنة قد تم تأجيلها بسبب عدم وجود عناصر أمنية كافية لتأمين المباراة بسبب الانشغال بتأمين جنازة الملكة إليزابيث الثانية.

كما تم تأجيل مباراة برايتون وكريستال بالاس في الجولة زاتها بسبب وجود إضراب من عمال السكة الحديد.

إدوارد ميني نجولو كانتي تشيلسي
نرشح لكم
لوك شاو: انتقادات ماجواير لم أر مثلها في حياتي.. يشعر أن العالم كله ضده تقرير: مدافع جديد على رادر تشيلسي لضمه في يناير صن: الأرجنتين تطالب أندية الدوري الإنجليزي بإراحة لاعبيها قبل المونديال هدية فان خال لـ تين هاج قبل دربي مانشستر تقرير: أتليتكو مدريد يحدد بديل أوبلاك كالتشيو ميركاتو: يوفنتوس يجري محادثات أولية مع بوليسيتش الكشف عن حكم دربي مانشستر كانتونا: عرضت العمل في مانشستر يونايتد.. وسأتوقف عن تشجيع النادي في هذه الحالة
أخر الأخبار
كرة سلة - سبورتنج يكتسح أساطير النيل في بطولة إفريقيا للسيدات 54 دقيقة | كرة سلة
تقرير: قنبلة منتظرة في إسبانيا.. بيكيه قد ينتقل إلى أتليتكو ساعة | ميركاتو
الداخلية يضم ألان كيامبادي من الجونة ساعة | ميركاتو
رسالة بركات للاعبي المنتخب الأولمبي: إيمانكم بقدراتكم سيحقق الحلم.. وباب ميكالي مفتوح للجميع ساعة | منتخب مصر
الصفقة الثامنة.. البنك الأهلي يضم رزاق سيسيه ساعة | الكرة المصرية
عودة كانتي وميندي لتدريبات تشيلسي قبل مواجهة كريستال بالاس ساعة | الدوري الإنجليزي
وفقا لرغبته.. الاتحاد يعلن رحيل إمام محمدين من قطاع الناشئين ساعة | الكرة المصرية
رأس سون تنصر كوريا الجنوبية على الكاميرون وديا 2 ساعة | آسيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت - مصر الأولمبي (0) - (0) بنين 2 4 لاعبين رحلوا وصفقتان لم تعلنا رسميا.. 33 اسما في قائمة الزمالك الإفريقية 3 ودية كولر الأولى.. الأهلي ينتصر على بتروجت بخماسية 4 انتهت البطولة العربية لكرة اليد - الزمالك (31) - (25) الكويت