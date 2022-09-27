عودة كانتي وميندي لتدريبات تشيلسي قبل مواجهة كريستال بالاس

عاد نجولو كانتي وإدوار ميندي لتدريبات تشيلسي بعد فترة من إصابة الثنائي.

وكان كانتي قد تعرض لإصابة في الفخد خلال مواجهة توتنام في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.

وشارك ميندي في 6 مباريات فقط منذ بداية الموسم مع تشيلسي بينما غاب عن 8 مباريات بسبب الإصابة.

وكان ميندي يشعر ببعض الإنزعاجات في الركبة جعلته يغيب عن المباراتين السابقتين في دوري أبطال أوروبا أمام دينامو زغرب وريد بول سالزبورج.

وعاد الثائي للتدريبات الجماعية للفريق وأصبح من المتوقع مشاركته مع الفريق في مباراة كريستال بالاس وفقا لصحيفة ذا إندبندنت.

وسيشارك الثنائي للمرة الأولى تحت قيادة جراهام بوتر المدرب الجديد للفريق الذي تولى المسؤولية خلفا لتوماس توخيل وقاد الفريق في مباراة واحدة فقط.

وسيبدأ تشيلسي مبارياته عقب نهاية التوقف الدولي بمواجهة كريستال بالاس على ملعب الأخير في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

ويحتل تشيلسي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط وبفارق ثلاث نقاط عن برايتون صاحب المركز الرابع مع وجود مباراة مؤجلة للفريقين.

وكانت مباراة تشيلسي وليفربول في الجولة الثامنة قد تم تأجيلها بسبب عدم وجود عناصر أمنية كافية لتأمين المباراة بسبب الانشغال بتأمين جنازة الملكة إليزابيث الثانية.

كما تم تأجيل مباراة برايتون وكريستال بالاس في الجولة زاتها بسبب وجود إضراب من عمال السكة الحديد.