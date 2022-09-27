وفقا لرغبته.. الاتحاد يعلن رحيل إمام محمدين من قطاع الناشئين

أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، رحيل إمام محمدين رئيس قطاع الناشئين في النادي.

وكشف مجلس إدارة الاتحاد السكندري عن سعيه منذ فترة لإحداث طفرة مميزة بمنظومة قطاع الناشئين وتم تلبية جميع متطلبات القطاع منذ تولي إمام محمدي المسؤولية.

ونجحت إدارة الاتحاد في ضم لاعبين ناشئين مميزين من أنديتهم بمقابل مادي وكذلك توفير جميع المتطلبات الأخرى بملاعب التدريب والأدوات الرياضية.

وأشار بيان الاتحاد السكندري إلى أن إمام محمدين اعتذر أكثر من مرة عن رغبته في عدم الاستمرار في مهام عمله والإصرار على التواجد في القاهرة لظروف صحية.

وقرر الاتحاد السكندري رحيل إمام محمدين وشكره على مجهوداته طوال الفترة الماضية التي تولى فيها رئاسة قطاع الناشئين لكرة القدم.

ونجحت إدارة الاتحاد في دعم الفريق الأول للكرة بضم سبعة لاعبين قبل انطلاق الموسم الجديد.

وكان أوستن أموتو مهاجم المصري السابق آخر الصفقات التي أتممها الاتحاد حتى الآن.

وبجانب أموتو أعلن الاتحاد تعاقده مع 6 لاعبين بشكل رسمي حتى الآن وهم ناصر ناصر، ومحمد صالح، والمهدي سليمان وإسلام عبد النعيم وأحمد عيد وأحمد سيد غريب.

كما تعاقد النادي مع إبراهيم حسن بشكل نهائي بعد نهاية فترة إعارته من بيراميدز.

ولعب أموتو مع المصري منذ يناير 2019، جيث سجل 25 هدفا وصنع ستة آخرين في 113 مباراة.