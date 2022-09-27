تقرير: مدافع جديد على رادر تشيلسي لضمه في يناير

دخل دينزل دومفريز مدافع إنتر ميلان ومنتخب هولندا ضمن اهتمامات تشيلسي الإنجليزي الذي يرغب في ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" أن تشيلسي متمسك بضم المدافع الهولندي لدعم دفاعه.

وذلك بسبب تقدم العمر بالإسباني سيزار أزبيليكويتا وكذلك الشكوك الكثيرة التي تدور حول مستقبله مع تشيلسي.

وأشارت الصحيفة إلى أن تشيلسي حاول ضم اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية الماضية لكن إنتر رفض رحيله.

ولهذا سيعود تشيلسي ويتقدم بعرض جديد لضمه في يناير المقبل.

ووضع ملاك نادي تشيلسي الجدد الأموال أمام جراهام بوتر المدير الفني للفريق للتدعيمات في فترة الانتقالات الشتوية.

وخلال الانتقالات الماضية دعم تشيلسي دفاعه بـ3 صفقات وهي كاليدو كوليبالي من نابولي ومارك كوكوريا من برايتون وويسلي فوفانا من ليستر سيتي.

وتحدث دينزل دومفريز عن اهتمام تشيلسي بضمه عبر صحيفة تليجراف قائلا: "بالتأكيد هذا الاهتمام يغريني لكن تركيزي ينصب حاليا على الفوز بالدوري الإيطالي مع إنتر ميلان بعدما خسرنا اللقب الموسم الماضي".

دومفريز البالغ من العمر 26 عاما لعب مع إنتر ميلان الموسم الماضي 33 مباراة في الدوري الإيطالي سجل خلالها 5 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة.