مدرب فلامبو: مهمتنا أمام الزمالك تكاد تكون مستحيلة وننتظر مفاجآت كرة القدم

يرى مومزيلو ماديتش المدير الفني لفريق فلامبو البوروندي أن مهمة فريقه أمام الزمالك تكاد تكون مستحيلة.

وأشار ماديتش أن فلامبو ينتظر مفاجآت كرة القدم أمام الزمالك.

وكشف المدير الفني عن خوض مباراة الذهاب في تنزانيا بشكل طبيعي بعد رفض طلب الزمالك باستضافة المباراتين في القاهرة.

وقال ماديتش عبر قناة الحياة: "واجهنا في الدور التمهيدي فريق الاتحاد الليبي وهو جيد للغاية، ونجحنا في تحقيق الفوز بهدف في الذهاب وكانت نتيجة جيدة بالنسبة لنا".

وأضاف "مباراة العودة كانت أكثر صعوبة ولكن نجحنا في التسجيل خلال أول عشرين دقيقة وهو ما أنقذنا وتأهلنا بسببه".

وشدد ماديتش "أرى أن ما حققناه أمام الاتحاد الليبي نجاح كبير جدا للفريق البوروندي والجميع هنا سعيد بذلك".

وواصل مدرب فلامبو "نحن نتسلق الجبال إذا جاز التعبير، أنهينا مرحلة الاتحاد الليبي والآن أمامنا الزمالك أحد أكبر الفرق في إفريقيا وهي مهمة صعبة وتكاد تكون مستحيلة".

وأوضح "حققنا الهدف المطلوب وهو التأهل لدور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، سنستمر في القتال من أجل إنجاز المجموعات أو على أقل تقدير التأهل إلى الكونفدرالية".

وتابع "الزمالك فريق جيد ويلعب كرة جيدة، الخبرة لصالح الأبيض، من الصعب جدا التغلب على الزمالك بسبب خبراتهم الكبيرة، إذا تخطيناهم ستكون مفاجأة كبيرة جدا".

وأقصى فلامبو البوروندي نظيره الاتحاد الليبي من الدور التمهيدي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وشدد ماديتش "سنقدم أفضل ما لدينا وسننتظر مفاجآت كرة القدم".

وعن أخطر لاعبي الزمالك قال: "لا أحفظ أسماء لاعبي الزمالك أو شخص بعينه، ولكن أعلم جيدا شيكابالا وزيزو وايضا عواد حارس مرمى جيد جدا".

وأضاف "لا نريد أن نكون الفريق الذي يستسلم بسهولة، في المرحلة السابقة لم نكن المرشحين أيضا".

وتابع "نلعب في تنزانيا لأن كاف لم يمنحنا تصريحا باللعب في ملعبنا لعدم الحصول على التصاريح الأمنية اللازمة".

وبسؤاله عن خوض المباراتين في القاهرة اختتم تصريحاته "الزمالك طرح الفكرة بالفعل ولكن النادي رفض ذلك وسنلعب المباراة الأولى في تنزانيا بشكل طبيعي".

وتقام مباراة الذهاب في تنزانيا يوم 9 من شهر أكتوبر المقبل.

أما مباريات الإياب فستقام من 14 لـ16 من الشهر ذاته.

ويتأهل الفائز إلى دور المجموعات بينما الفريق الخاسر ينتقل إلى الكونفدرالية.