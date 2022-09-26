صن: الأرجنتين تطالب أندية الدوري الإنجليزي بإراحة لاعبيها قبل المونديال

يستعد الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم لمطالبة بعض أندية الدوري الإنجليزي بإراحة بعض لاعبي المنتخب الأرجنتيني قبل كأس العالم 2022، حسب جريدة ذا صن.

الدوري الإنجليزي لن يتوقف قبل كأس العالم 2022 سوى بأسبوع واحد، أسوة بمعظم الدوريات الأوروبية.

وأفاد تقرير صن أن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم سيطلب من مانشستر يونايتد وتوتنام إراحة مدافعي المنتخب الأرجنتيني في المباراة الأخيرة قبل المونديال.

إذ يتواجد ليساندرو مارتينيز مدافع منتخب الأرجنتين في صفوف مانشستر يونايتد الذي يواجه فولام يوم 13 نوفمبر.

فيما يتواجد كريستيان روميرو في دفاع توتنام الذي يلعب ضد ليدز يونايتد يوم 12 نوفمبر.

حسب التقرير، فهناك نية للتواصل مع نادي أستون فيلا الذي يضم الحارس إيمليانو مارتينيز لإعفاءه من المشاركة في مباراة برايتون يوم 13 نوفمبر.

بينما يستهل زملاء ليونيل ميسي مشوارهم في المونديال يوم 22 نوفمبر بمواجهة السعودية.

ويتواجد منتخب الأرجنتين في مجموعة واحدة مع السعودية وبولندا والمكسيك.

وأشار التقرير إلى أنه من غير المرجح الموافقة على طلب المنتخب الأرجنتيني بإراحة لاعبيه، حتى لا تتبع باقي المنتخبات المشاركة في المونديال هذا النهج.

وينطلق كأس العالم 2022 في قطر في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.