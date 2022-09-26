عبد الفتاح لـ في الجول: فيفا قام بتعييني لمحاضرة الحكام المصريين.. لن أتأخر عن زملائي

كشف عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام السابق عن تعيين فيفا له لعمل دورة تدريبية لمحاضرة الحكام المصريين خلال أحد معسكرات الإعداد.

وقال عصام عبد الفتاح في تصريحات لـFilGoal.com: "اتحاد الكرة ولجنة الحكام خاطبا فيفا لتعيين محاضر دولي متخصص لمحاضرة الحكام المصريين خلال معسكر إعداد".

وأضاف "تم تعييني من فيفا لذلك فوافقت، لن أتأخر عن مد يد المساعدة لمنظومة التحكيم المصرية ولزملائي الحكام".

وتابع "الدورة مدتها خمسة أيام ويزاملني غيها معد بدني أجنبي، المحاضرات فيها جزء نظري وآخر عملي على كل الحالات التي يمكن أن تواجه الحكم فنيا سواء حكم الساحة أو المساعدين".

وواصل "وكذلك ستشمل التعامل مع سوء السلوك والحالات الجدلية لتقنية الفيديو ووقت تدخلها من عدمه".

واستكمل "سيكون نظام تعليمي مكثف خلال هذه المدة، كنت محاضرا في دورات تدريبية سابقة في ليبيا وتونس ولم أتردد في التعاون مع الاتحاد المصري وزملائي من الحكام الذين أكن لهم كل الاحترام والتقدير".

وكشف الاتحاد المصري لكرة القدم في وقت سابق اليوم عن القائمة الدولية للحكام والتي تم إرسالها إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.