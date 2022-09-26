هدية فان خال لـ تين هاج قبل دربي مانشستر

أرسل لويس فان خال المدير الفني لـ هولندا هدية لمواطنه إريك تان هاج مدرب مانشستر يونايتد قبل دربي مانشستر.

ويحل مانشستر يونايتد ضيفا على مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد الأحد المقبل.

دربي هو الأول لـ تين هاج في قيادة الشياطين الحمر وكذلك للمدافع الهولندي تريل مالاسيا الذي قدم أداءً كبيرًا في فوز منتخب بلاده أمام بلجيكا في دوري الأمم الأوروبية.

وظهر مالاسيا مع منتخب هولندا أمس -الأحد- بديلا أمام بلجيكا بعد خروج ناثان أكي بتعليمات من لويس فان خال مدرب الفريق.

الغريب في الأمر أن مالاسيا الذي يجيد اللعب كظهير أيسر ظل بجوار فيرجيل فان دايك كقلب دفاع فيما ظل دايلي بليد لاعب أياكس الذي بدأ أساسيا على الطرف الأيسر.

الأمر كان تكتيكيا بشكل واضح والمدهش في الأمر أن مالاسيا حجّم بالفعل من قدرة البلجيكي كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي وألغى خطورته في مناطق هولندا.

فان خال تحدث عن الأمر عقب المباراة لـ إي إس بي إن وقال: "يجب النظر إلى اللاعبين الآخرين الذين يمكنهم اللعب في مراكز مختلفة، أردت أن أرى ما يمكن أن يفعله مالاسيا في قلب الدفاع".

وأضاف "وضعته على يسار قلب الدفاع لأن دي بروين لعب كثيرا في هذا الجانب، دي بروين أسرع من بليند لذلك كان سيكون ذلك تفوقا لذلك منذ أيام تحدثت مع مالاسيا وأخبرته بخطتي وقد نجحت".

في النهاية، فاز منتخب بلجيكا بهدف دون رد أمام بلجيكا ليتأهل إل الدور الحاسم من دوري الأمم الأوروبية.

وسجل القائد فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول هدف المباراة الوحيد بضربة رأسية بعد ركلة ركنية نفذها كودي جاكبو في الدقيقة 73.

ورفعت هولندا رصيدها إلى 16 نقطة في المركز الأول، بينما تجمّد رصيد بلجيكا عند 10 نقاط في المركز الثاني.

فيما يحتل مانشتسر سيتي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة بفارق نقطة واحدة عن أرسنال المتصدر وبالتساوي مع توتنام صاحب المركز الثالث.

بينما يأتي مانشستر يونايتد في المركز الخامس برصيد 12 نقطة.