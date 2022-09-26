هل يلعب مدافع تشيلسي لمنتخب كوت ديفوار؟

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 - 19:34

كتب : FilGoal

حزن لاعبي كوت ديفوار عقب الخسارة أمام مصر

أفادت جريدة ليكيب الفرنسية أن الاتحاد الإيفواري لكرة القدم يحاول إقناع الفرنسي ويسلي فوفانا مدافع تشيلسي باللعب لصفوف منتخب كوت ديفوار.

وذكرت الجريدة الفرنسية أن منتخب كوت ديفوار يأمل في إقناع البالغ من العمر 21 عاما بتبديل ولائه الدولي، مستغلا عدم ظهوره مع المنتخب الأول للديوك حتى الآن.

وأوضح التقرير أن فوفانا لم يتخل عن حلمه باللعب لمنتخب فرنسا رغم أنه ليس أحد الأسماء التي يعتمد عليها ديدييه ديشان مدرب بطل مونديال 2018.

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فوفانا الذي انتقل من ليستر سيتي إلى تشيلسي بالأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية مقابل نحو 80 مليون يورو كأحد أغلى مدافعي العالم لعب لمنتخب فرنسا دون 21 عاما فقط.

ولا تمانع عائلة اللاعب تمثيله لمنتخب كوت ديفوار دوليا، حسب ليكيب.

لكن في الوقت نفسه يؤمن فوفانا بشدة في إمكانية ظهوره في كأس العالم 2022 مع منتخب فرنسا، وليس الانضمام للديوك وحسب.

المدافع الفرنسي البالغ من العمر 21 عاما أصبح لاعبا في تشيلسي بنهاية الإجراءات، بعد أن توصل الناديان أخيرا إلى اتفاق.

وقال النادي في بيان وقتها: "ويسلي فوفانا أكمل انتقاله من ليستر سيتي وتوقيع عقد لمدة سبع سنوات مع البلوز.

وتمتد فترة بقاء اللاعب في صفوف البلوز إلى صيف 2029.

تشيلسي لم يعلن قيمة الصفقة، ولكن وفقا لصحيفة ليكيب الفرنسية فإن العرض الذي تم قبوله يقدر بـ 82.5 مليون يورو بدون الإضافات.

وقال تود بويلي مالك تشيلسي في تصريحات لموقع ناديه: "ويسلي مدافع واعد للغاية أثبت بالفعل جودته في الدوري الإنجليزي في سن مبكرة".

وأضاف "نحن سعداء لأننا تمكنا من ضم أحد أكثر المواهب الأوروبية إثارة إلى تشيلسي وتعزيز هذا المركز في فريقنا، لهذا الموسم وللمستقبل".

لعب فوفانا 37 مباراة في الدوري الإنجليزي منذ التوقيع مع ليستر سيتي من فريق سانت إتيان الفرنسي مقابل 36.5 مليون جنيه إسترليني.

ويسلي فوفانا كوت ديفوار فرنسا تشيلسي
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