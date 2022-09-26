الكشف عن حكم دربي مانشستر
الإثنين، 26 سبتمبر 2022 - 18:48
كتب : FilGoal
تقرر أن يتولى مايكل أوليفير مهمة إدارة مباراة دربي مدينة مانشستر في الدوري الإنجليزي يوم الأحد المقبل.
ويدير مايكل أوليفير المباراة بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد والتي تقام بملعب الاتحاد معقل الفريق السماوي. وفقا لما ذكره موقع يونايتد ستاند.
ويتولى أوليفير إدارة مباراة لمانشستر يونايتد لأول مرة في الموسم الجاري، بينما أدار لقاء واحد لمانشستر سيتي ضد وست هام يونايتد وانتهى بفوز السماوي 2-صفر.
ويحتل مانشتسر سيتي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة بفارق نقطة واحدة عن أرسنال المتصدر وبالتساوي مع توتنام صاحب المركز الثالث.
بينما يأتي مانشستر يونايتد في المركز الخامس برصيد 12 نقطة.
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