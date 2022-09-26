كانتونا: عرضت العمل في مانشستر يونايتد.. وسأتوقف عن تشجيع النادي في هذه الحالة

شدد إريك كانتونا نجم مانشستر يونايتد السابق على رفضه التام لفكرة تغيير أسماء ملاعب الأندية إلى أسامي شركات.

كما كشف النجم الفرنسي عن قيامه بعرض خدماته على إد ودوارد نائب الرئيس التنفيذي السابق لمانشستر يونايتد ليكون مسؤولا عن فريق كرة القدم في النادي.

وقال كانتونا خلال حوار مع شبكة ذا أثليتك: "قابلت إدو ودوارد عدة مرات ولكنهم لم يقبلوا أن أكون المسؤول عن كرة القدم في مانشستر يونايتد ولا أزال اعتقد أن مانشستر يونايتد بحاجة لشخص مسؤول عن كرة القدم سواء كان أنا أو شخص آخر".

وتابع "ودوارد جيد جدا في التسويق ولكن ليس في كرة القدم، اعتقد أنه كان من المفترض أن يكون لديه مدير للتسويق وآخر لكرة القدم يكون لدي الإمكانية للتصرف في أي واتخاذ القرار في أي شيء له علاقة باللعبة ولهذا ذهبت إليهم".

وشدد "جميع الملاعب حاليا تسمى بالإمارات أو أليانز، هذه الملاعب فقدت روح وتاريخ النادي مثل أرسنال ووست هام لقد لعبت في تلك الملاعب من قبل وتحدثت مع بعض المشجعين هم يكرهون تلك الملاعب لأن تلك الملاعب أفقدت الجماهير الروح".

وأضاف "المزيد والمزيد يحاولون فعل ذلك الأمر لحسن الحظ مانشستر يونايتد لا يزال يدعى أولد ترافورد وأنفيلد لا يزال باسمه، هل تتخيل تغيير اسم أولد ترافورد لاسم ماركة تجارية؟ إذا فعلوا ذلك في يوم من الأيام فأنا آسف لن أكون مشجعا للنادي مرة أخرى وسأبتعد عن كرة القدم للأبد، أرجوكم لا تغيروا اسم النادي لـ نسله أو أمازون أو أي شيء آخر أولد ترافورد هو أولد ترافورد".

وطرح كانتونا فكرة جديدة ليمتلك المشجعين العديد من الأسهم في النادي بدلا من ملكية شخص واحد.

وقال: "مانشستر يونايتد يمتلك مئات الآلاف من المشجعين على السوشيال ميديا لو أطلقوا تطبيق يمكن بيع 50% من أسهم النادي من خلاله، لماذا يمتلك شخص أو إثنين النادي ويستمثرا في النادي بـ 500 مليون جنيه إسترليني بدلا من بيعه لمئات الملايين من الناس الذين يمكنهم صرف 10 أو 20 إسترليني ويكون 50 % من أسهم النادي ملك لجاهيره الحقيقة".

وأضاف "بعض الناس يقولون أن لاعبي كرة القدم يجب أن يكونوا مندمجين أكثر في المجتمع مثل الفنانين، ولكن الفنانين يتحدثون في مواضيع سهلة".

وأتم "لاعبو كرة القدم يجب أن يكونوا متمردين أكثر هذا صحيح ولكن التمرد لا يكون عن طريق وضع الوشوم أو تسريحات الشعر ولكن عن طريق إلقاء الضوء والحديث عن مواضيع قد تؤثر حتى على سلامتهم في سبيل تحقيق شيء ما".