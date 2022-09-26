هل يكرر الصعود؟ بيليتش يتولى تدريب واتفورد

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 - 16:17

كتب : FilGoal

سلافين بيليتش

أعلن نادي واتفورد الإنجليزي عن تعيين الكرواتي سلافين بيليتش مديرًا فنيًا للفريق.

ووقّع بيليتش على عقد يربطه بـ واتفورد لمدة 18 شهرً، أي حتى نهاية الموسم المقبل.

ويحضر بيليتش لخلافة روب إدواردز الذي فاز في مباراة واحدة من أصل آخر 8 مواجهات مع الدبابير.

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وودّع واتفورد كأس الرابطة الإنجليزية بهزيمة مفاجئة على أرضه أمام إم كي دونز الشهر الماضي.

ويحتل واتفورد المركز العاشر في دوري القسم الثاني الإنجليزي برصيد 14 نقطة.

وصرّح جينو بوتزو مالك واتفورد: "مجلس الإدارة يؤمن أن تلك الخطوة هي الأفضل لمصلحة النادي في الوقت الحالي".

وأضاف: "تركنا لـ روب الوقت الكافي ليُظهِر لنا هوية فريقه، لكن المستويات التي قُدمت لم تلاق طموحاتنا وآمالنا".

وأتم: "الآن علينا المضي قدمًا، ومع استقدام سلافين بيليتش نكون قد أمّنا خدمات مدرب صاحب خبرة في الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز".

سلافين بيليتش

الكرواتي بيليتش (54 عامًا) سبق له تدريب منتخب بلاده كرواتيا، ولوكوموتيف موسكو الروسي، وبشكتاش التركي.

كما يمتلك تجربتين في الملاعب الإنجليزية مع وست هام يونايتد، ووست بروميتش ألبيون.

كذلك أشرف بيليتش على تدريب اتحاد جدة السعودي، وبكين جوان الصيني الذي رحل عن قيادته في يناير الماضي.

ونجح بيليتش في قيادة وست بروميتش للصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في 2020.

وهبط واتفورد من الدوري الإنجليزي الممتاز بنهاية الموسم الماضي.

وتولى إدواردز (39 عامًا) المهمة في يونيو الماضي، ولم يفز إلا بـ 3 مباريات، وخسر مثلها، وتعادل في 5، ليفقد وظيفته.

سلافين بيليتش واتفورد
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