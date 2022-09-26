بقيادة البنا.. طاقم تحكيم مصري لنهائي الدورة العربية الودية

يدير طاقم تحكيم مصري بقيادة محمود البنا مساء اليوم الإثنين مباراة عمان والأردن في نهائي الدورة الودية العربية.

وضمت الدورة العربية الودية منتخبات الأردن والعراق وسوريا وعمان.

وسبق وأدار البنا مباراة في نفس البطولة وجمعت بين الأردن وسوريا والتي انتهت بفوز الأردن بهدف دون رد.

وتختتم مساء اليوم الإثنين منافسات الدورة العربية الودية بين المنتخبات الأربعة بمواجهة بين عمان والأردن.

ويقام اللقاء في تمام الثامنة مساء بتوقيت مصر على استاد عمان الدولي.

ويتكون طاقم التحكيم المصري من محمود البنا حكما للساحة ومحمود أبو الرجال وأحمد حسام طه مساعدين.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن القائمة الدولية للحكام والتي شهدت غياب محمد الصباحي عن حكام تقنية الفيديو. (من هنا)

وتواجد محمود البنا ضمن حكام الساحة الدوليين.

وغاب عن القائمة الثنائي محمود عاشور ومحمد الصباحي، وكان الثنائي مرشح لقائمة حكام الفيديو الدولية.