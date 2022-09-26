تيليجراف: إيزاك سيغيب لعدة أسابيع بسبب الإصابة

كشفت صحيفة تيليجراف الإنجليزية عن مدة غياب أليكساندر إيزاك لاعب نيوكاسل عن الفريق بسبب الإصابة.

أليكساندر إيزاك النادي : نيوكاسل يونايتد نيوكاسل يونايتد

وتعرض إيزاك للإصابة خلال مشاركته مع السويد أمام النرويج دوري الأمم الأوروبية.

وفقا لتليجراف فإن إصابة إيزاك ستبعده لأسابيع قليلة عن الملاعب على الرغم من كون إصابته ليست خطيرة.

وعاد صاحب الـ 23 عاما لتلقي العلاج تحت إشراف أطباء نيوكاسل في منشئات النادي.

وانضم إيزاك لنيوكاسل خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية وشارك مع الفريق في 3 مباريات وسجل هدفين.

ومن المتوقع أن يعود برونو جيماريش من الإصابة لمواجهة فولهام في المباراة المقبلة في الدوري، بينما سيستمر غياب ألين سانت ماكسكيمان بسبب الإصابة التي تعرض لها قبل فترة التوقف الدولي.

وسيعود كالوم وليسون من الإصابة ولكن سيجب التعامل معه بحذر لأنه قد غاب لفترة طويلة.

ويحتل نيوكاسل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 8 نقاط.