الصباحي لـ في الجول: عقدت جلسة مع علام من أجل حقي في قائمة الحكام الدولية

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 - 13:31

كتب : بسام أبو بكر

محمد الصباحي

كشف محمد الصباحي الحكم المصري عن عقد جلسة مع جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بسبب قائمة الحكام الدولية.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن القائمة الدولية للحكام والتي شهدت غياب محمد الصباحي عن حكام تقنية الفيديو. (من هنا)

وقال الصباحي لـ FilGoal.com: "بعد الإعلان عن القائمة الدولية ذهبت على الفور إلى اتحاد الكرة".

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وكشف الصباحي "عقدت جلسة مع جمال علام وأوضحت له مشكلتي وطالبت بحقي فقط".

وأضاف "منحت التحكيم المصري الكثير، وترتيبي كان الرابع في قائمة حكام الفيديو الدولية في الموسم الماضي".

وتابع الصباحي "أعلن الاتحاد المصري القائمة الدولية للحكام ولم أتواجد ضمن الأساسيين أو الاحتياطيين".

وشدد "حصلت على وعد من لجنة الحكام الموسم الماضي بالتواجد في القائمة الدولية، عندما كنت رابعا ويتم اختيار ثلاثة حكام فقط".

أما عن جلسته مع جمال علام فأوضح "لم تكن لتواجد اسمي ولكن للمطالبة بحقي، يتم تطبيق تقنية VAR منذ موسمين واسمي كان رابعا".

واختتم الصباحي تصريحاته "وعدني جمال علام بالاجتماع مع كلاتنبرج غدا الثلاثاء لحل المشكلة".

وغاب عن القائمة الثنائي محمود عاشور ومحمد الصباحي، وكان الثنائي مرشح لقائمة حكام الفيديو الدولية.

التحكيم المصري محمد الصباحي قائمة الحكام الدوليين
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