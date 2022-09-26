مدرب الاتحاد المنستيري: لن أقول إن الأهلي في مرحلة ضعف.. فهو يظل الأهلي

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 - 00:17

كتب : FilGoal

داركو نوفيتش

تحدث داركو نوفيتش المدير الفني لفريق الاتحاد المنستيري التونسي عن مواجهة الأهلي المرتقبة في دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال نوفيتش في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "الأهلي له لحظات كبيرة في دوري أبطال إفريقيا ومواجهة هذا الفريق دائما صعبة".

وأضاف "لا أستطيع أن أقول إن الأهلي في مرحلة ضعف، فهو سيبقى الأهلي مهما يكن".

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وأوضح "مواجهة الأهلي في أي حالة سواء أعلى أو أقل مستوياته تظل صعبة".

وتابع "بالتأكيد سيكون هناك اختلاف، أسلوب المدرب السابق بيتسو موسيماني يختلف عن الحالي مارسيل كولر، من المنتظر أن يضع المدرب الجديد لمسته وإضافاته".

وعن اللاعب الذي يخشاه بين لاعبي الأهلي قال: "يمكنني أن أقول أسماء كثيرة من لاعبي الأهلي، ربما الفريق كله. يمكن أن أتحدث عن بيرسي تاو أو حسين الشحات أو أحمد عبد القادر أو محمد مجدي أفشة أو أليو ديانج أو علي معلول أو محمد الشناوي، هناك الكثير. كل الفريق قوي".

وتقام مباراة الذهاب في تونس يوم الأحد التاسع من أكتوبر المقبل.

الاتحاد المنستيري الأهلي دوري أبطال إفريقيا
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