لاعب إليكت: ضربة الجزاء غير صحيحة بالنسبة لي.. وهذا سر الاحتفال قبل مباراة الزمالك

الأحد، 25 سبتمبر 2022 - 22:56

كتب : FilGoal

الزمالك × إليكت

تحدث عبدولاي يعقوب لاعب إليكت التشادي عقب خسارة فريقه لمباراة إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك بهدفين دون رد.

وقال يعقوب في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "خضنا مباراة صعبة أمام الزمالك وهو فريق كبير".

وأضاف "اليوم طبقنا تكتيك المدرب وأنهينا الشوط الأول بالتعادل السلبي، وحافظنا على النتيجة في الشوط الثاني لمدة 25 دقيقة".

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وأوضح "تلقينا الهدف الأول بسبب لعبة لم تكن ركلة جزاء بالنسبة لي. حاولنا التسجيل ولم ننجح في ذلك أمام الزمالك في ملعبه".

وتابع يعقوب "نعرف منذ البداية أننا كنا سنواجه فريقا صعبا وجهزنا للمباراة قدر الإمكان. نهنئ الزمالك وبالنسبة لنا فإننا نستعد للعام المقبل".

وأخيرا عن سر الاحتفال قبل بداية المباراة في غرف ملابس إليكت قال يعقوب: "هذه عادتنا في الدوري. قبل المباراة نغني ونرقص ثم نلعب المباراة. إذا فزنا نكمل هذا المرح وإذا لم نفز نحمد الله وننظر للقادم".

وكان الزمالك قد فاز ذهابا يوم الأحد الماضي (18 سبتمبر) بهدفين دون رد في ملعب أحمدو أهيدجو في الكاميرون، ليمر إلى دور الـ 32 بمجموع المباراتين (4-0).

ويلعب الزمالك ضد فلامبو البوروندي في دور الـ 32.

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