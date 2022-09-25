معسكر مغلق لـ الإسماعيلي استعدادا للموسم الجديد.. ومباراتين وديتين

ينتظم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، فى معسكر مغلق بداية من يوم الإثنين استعدادا للموسم الجديد.

ويستمر المعسكر حتى 3 أكتوبر المقبل.

ويلعب الإسماعيلي مباراتين وديتين للوصول لأعلى جاهزية قبل بداية الدوري.

ويهدف جاريدو من خلال هذا المعسكر لتحقيق الانسجام والترابط بين كافة عناصر الفريق واستيعاب اللاعبين للخطط الفنية والتكتيكية المرغوب تطبيقها.

بجانب فرض مزيد من التركيز والانضباط بين اللاعبين.

وكان الإسماعيلي قد أعلن ضم خمسة محترفين وهم الغاني ياو أنور والإيفواري عبد القادر كوليبالي والثلاثي التونسي حمدي النقاز ونور الزمان الزموري وفراس شواط.

كما تعاقد النادي مع رباعي سيراميكا كليوباترا أحمد محسن وصالح جمعة وباسم مرسي ومحمد حسن.

وتعاقد الدراويش أيضا مع محمد شبراوي وكريم رأفت.