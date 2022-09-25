أمير مرتضى: الزمالك اعتاد اللعب في ظروف مستحيلة.. وموقف الجزيري والصفقات

الأحد، 25 سبتمبر 2022 - 22:47

كتب : FilGoal

أمير مرتضى منصور

كشف أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة في الزمالك عن موقف الصفقات وأزمة سيف الدين الجزيري، وشدد على أن الأبيض اعتاد اللعب في ظروف مستحيلة.

وصعد الزمالك إلى دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا بعد تكرار فوزه على إليكت سبورت بهدفين دون رد.

وسجل هدفي الزمالك أحمد سيد زيزو في الدقيقة 71 من ركلة جزاء، ومحمود حمدي الونش في الدقيقة 79.

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وقال أمير مرتضى منصور في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1: "دائما ما نلعب في ظروف مستحيلة وليست صعبة، رأينا دكة البدلاء والخيارات المتواجدة اليوم وهذا أمر صعب للغاية".

وأضاف "لاعبو الزمالك اعتادوا الظروف الصعبة والتعامل معها، ومروا بظروف مشابهة الموسم الماضي وفزنا بالدوري والكأس".

وواصل "الزمالك هو النادي الوحيد الذي لم يحصل على راحة أو يتواجد في معسكر إعداد بسبب الظروف المختلفة وفي النهاية نحن لا نشتكي".

وتابع "طلبنا مساعدة اتحاد الكرة وتجاوبوا معنا وأشكرهم على ذلك، ولو حدث ذلك مع أي ناد آخر سأتمنى أن يكون هناك مساعدة من الاتحاد لأننا جميعا نمثل مصر في النهاية".

واستكمل "تعاقدنا مع كل اللاعبين في المراكز التي يحتاجها فيريرا، ونحاول الآن إضافة لاعب أو اثنين من باب الرفاهية لزيادة قوام الفريق حال حدوث إصابات أو غياب بعض اللاعبين أثناء فترة كأس العالم وما دون ذلك فسيتم تأجيل باقي الصفقات إلى يناير المقبل".

واستطرد "لا يوجد أزمة فيما يتعلق بسيف الدين الجزيري، وهناك من يتحدث وهو لا يملك المعلومة، بعد إيقاف قيد الزمالك تم تفعيل بند الشراء في عقد اللاعب بناء على العقد الثلاثي بين الناديين واللاعب وكل الإجراءات سليمة تماما".

وأردف "الأمر كله متعلق بحقوق الرعاية والفريق التونسي لم يتمكن من الحصول على عقد انتقال اللاعب لمعرفة قيمة الانتقال بالتفصيل ولذلك توجه لفيفا، نسبة قيمة الرعاية بالنسبة للعقد لن تكون كبيرة ولن تمثل أي مشكلة".

وأتم "فيريرا منح اللاعبين راحة، البعض سيعود يوم 29 والبقية 30 سبتمبر ونستكمل بعدها الاستعداد لدور الـ32".

ويلعب الزمالك مع فلامبو البوروندي في دور الـ 32، وسيقام لقاء الذهاب في التاسع من أكتوبر.

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