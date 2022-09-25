مؤتمر فيريرا: أنا ملتزم مع الزمالك.. ولو سقطت بسبب الدوار ما كنت لأتحدث الآن

تحدث جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك عقب الفوز على إليكت التشادي بهدفين دون رد في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.

وقال فيريرا في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "حققنا نتيجتين إيجابيتين أمام فريق شرس وقوي. سيطرنا على المباراة بشكل تام وامتلك الخصم فرصة واحدة خطيرة".

وأضاف "المنافس القادم (فلامبو البوروندي) سيكون أصعب، وسنحاول بذل كل شيء ممكن للعب في دور المجموعات".

وتابع "لكني لا زلت لا أفهم كيف يلعب بطل الدوري المصري في الدور التمهيدي، وهناك أشياء أخرى لا أفهمها سأتحدث عنها لاحقا".

وعن واقعة سقوطه في المباراة قال فيريرا: "كانت هناك سجادة غير مستوية على الأرض وتعثرت فيها ولكني ما زلت أملك اللياقة للتعامل مع هذه المواقف. نجحت في استعادة توازني وانتهى الأمر".

وأضاف "سمعت بعض الأحاديث عن شعوري بالدوار وهذا لم يحدث. أتمنى ألا تقال هذه الأشياء أو تكتب. إذا كنت قد أصبت بالدوار ما كنت لأتحدث هنا في المؤتمر الآن. لا أحد يعلم ماذا سيحدث في المستقبل وأنا ملتزم مع الزمالك، فلا تخافوا إذا سقطت مجددا".

وبالعودة إلى المباراة قال: "كان يجب أن نلعب لأجل الفوز كما فزنا في الذهاب. هذه ليست مباريات نقاط بل أهداف، ولذلك كان يجب أن نحسم الأمور".

وواصل "اللاعبون تطوروا كثيرا ولم يعد من الصعب علينا إدخال لاعبين بخبرات أقل ليساعدوننا في تحقيق نتائج جيدة".

وأضاف "لم نبدأ الموسم تقريبا. لدينا الأمل بالتأكيد ولدينا أساس صلب الآن يمكننا من تمني رؤية الفريق بشكل أقوى مما كان عليه".

وأوضح فيريرا "هذا الفريق بطل الدوري كما تعلمون، وبالتالي يجب على اللاعب الذي سيدخل هذه المجموعة أن يكون جيدا وأن يعمل بقوة، وهذا الكلام للاعبين الحاليين والجدد".

واختتم المدرب البرتغالي "لم يصل من الجدد سوى اثنين، وبالتالي لا يمكننا الحديث عن الصفقات الجديدة بصورة كاملة. حين أرى اللاعبين وأعمل معهم بشكل مستمر سيمكننا ذلك، ولكنكم بالتأكيد تعرفون الأسماء وجودتها".

وكان الزمالك قد فاز ذهابا يوم الأحد الماضي (18 سبتمبر) بهدفين دون رد في ملعب أحمدو أهيدجو في الكاميرون، ليمر إلى دور الـ 32 بمجموع المباراتين (4-0).

ويلعب الزمالك ضد فلامبو البوروندي في دور الـ 32.