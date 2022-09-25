تيرني ينسحب من معسكر إسكلتندا بسبب الإصابة ويعود لـ أرسنال

الأحد، 25 سبتمبر 2022 - 21:12

كتب : FilGoal

كيران تيرني - أرسنال

انسحب الاسكتلندي كيران تيرني من معسكر منتخب بلاده وعاد لصفوف أرسنال بسبب الإصابة.

كيران تيرني

النادي : أرسنال

أرسنال

وتعرض كيران تيرني لإصابة في الرأس أمام إيرلندا في دوري الأمم الأوروبية.

وكشف أرسنال عبر موقع الرسمي أن عودة اللاعب جاءت كإجراء احترازي.

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وشارك تيرني لمدة 85 دقيقة في فوز إسكتلندا على أوكرانيا بثلاثة أهداف دون رد.

ثم لعب لـ 42 دقيقة أمام إيرلندا قبل الخروج مصابا.

ولعب تيرني 7 مباريات مع أرسنال منذ بداية الموسم في جميع المسابقات، كان منها أربعة بشكل أساسي.

ويستعد أرسنال لمواجهة توتنام في افتتاح مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

كيران تيرني أرسنال الدوري الإنجليزي
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