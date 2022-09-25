انتهت في إفريقيا - الزمالك (2) - (0) إيليكت

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك وإليكت التشادي في إياب الدور التمهيدي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وفاز الزمالك ذهابا بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب أحمدو أهيدجو في الكاميرون.

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نهاية المباراة

ق 79 جوووووووول الونش يسجل الثاني.. ركنية من عبد الله جمعة يهيئها يوسف أوباما بالرأس ليسكنها الونش بقدمه في الشباك

ق 75 خروج شيكابالا وأحمد سيد زيزو ونزول يوسف أسامة نبيه وحسام أشرف

ق 71 جووووووووول أحمد سيد زيزو يسجل الأول من ركلة الجزاء على يمين الحارس

ق 70 عبد الله جمعة يتحصل على ركلة جزاء لصالح الزمالك بعد دفعة من بيادوم موندي

ق 63 تسديدة من محمد طارق ولكن بعيدة عن المرمى

ق 62 يوسف أوباما بدلا من سيف جعفر

ق 62 سيف جعفر يسدد ولكن الكرة تصطدم بالدفاع وتخرج من الملعب

ق 53 عرضية رائعة من شيكابالا ولكن يبعدها الدفاع ولم يتمكن عبد الشافي من اللحاق بها

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 44 اصطدام بين محمود حمدي الونش وأحمد نانجوسيدي مهاجم إليكت

ق 43 محمد أشرف روقا يسدد ولكن الحارس يتصدى

ق 40 زيزو يلمس الركلة الحرة وشيكابالا يسدد ولكن تصطدم بالحائط البشري

ق 39 أحمد سيد زيزو يتحصل على مخالفة على حدود منطقة جزاء إليكت

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رأسية قريبة من المرمى من الونش.. وشيكابالا يخطيء في لعب الركنية ترتد لهجمة خطيرة لفريق إليكت التشادي🔥🔥 pic.twitter.com/f3udloOHsu — OnTime Sports (@ONTimeSports) September 25, 2022

ق 36 دجويتا فريدريك يحصل على فرصة إليكت الأخطر داخل المنطقة ولكن يسدد فوق العارضة

ق 36 رأسية الونش من ركنية تمر بجوار القائم

ق 29 سيف جعفر يسدد من خارج منطقة الجزاء ولكن الكرة تمر بجوار القائم

ق 26 الركنية ترتد لحدود المنطقة وتسديدة من سيف جعفر ولكن تمر فوق العارضة

ق 25 سقوط عبد الله جمعة مصابا وخروجه لتلقي العلاج

ق 20 النتيجة لا تزال تعادلا سلبيا

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شيكابالا يهدر فرصة هدف مبكر ضد إليكت التشادي في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا 💥💥 pic.twitter.com/a5CDck7p8z — OnTime Sports (@ONTimeSports) September 25, 2022

ق 7 التسديدة الأولى من شيكابالا تمر فوق العارضة بعد تمريرة من سيد عبد الله

ق 4 سيد عبد الله يرسل عرضية أرضية قصيرة ولكن يبعدها دفاع إيليكت

بداية المباراة