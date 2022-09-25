انتهت في إفريقيا - الزمالك (2) - (0) إيليكت

الأحد، 25 سبتمبر 2022 - 19:29

كتب : FilGoal

أحمد سيد زيزو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك وإليكت التشادي في إياب الدور التمهيدي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وفاز الزمالك ذهابا بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب أحمدو أهيدجو في الكاميرون.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

-------

نهاية المباراة

ق 79 جوووووووول الونش يسجل الثاني.. ركنية من عبد الله جمعة يهيئها يوسف أوباما بالرأس ليسكنها الونش بقدمه في الشباك

ق 75 خروج شيكابالا وأحمد سيد زيزو ونزول يوسف أسامة نبيه وحسام أشرف

ق 71 جووووووووول أحمد سيد زيزو يسجل الأول من ركلة الجزاء على يمين الحارس

ق 70 عبد الله جمعة يتحصل على ركلة جزاء لصالح الزمالك بعد دفعة من بيادوم موندي

ق 63 تسديدة من محمد طارق ولكن بعيدة عن المرمى

ق 62 يوسف أوباما بدلا من سيف جعفر

ق 62 سيف جعفر يسدد ولكن الكرة تصطدم بالدفاع وتخرج من الملعب

ق 53 عرضية رائعة من شيكابالا ولكن يبعدها الدفاع ولم يتمكن عبد الشافي من اللحاق بها

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 44 اصطدام بين محمود حمدي الونش وأحمد نانجوسيدي مهاجم إليكت

ق 43 محمد أشرف روقا يسدد ولكن الحارس يتصدى

ق 40 زيزو يلمس الركلة الحرة وشيكابالا يسدد ولكن تصطدم بالحائط البشري

ق 39 أحمد سيد زيزو يتحصل على مخالفة على حدود منطقة جزاء إليكت

ق 36 دجويتا فريدريك يحصل على فرصة إليكت الأخطر داخل المنطقة ولكن يسدد فوق العارضة

ق 36 رأسية الونش من ركنية تمر بجوار القائم

ق 29 سيف جعفر يسدد من خارج منطقة الجزاء ولكن الكرة تمر بجوار القائم

ق 26 الركنية ترتد لحدود المنطقة وتسديدة من سيف جعفر ولكن تمر فوق العارضة

ق 25 سقوط عبد الله جمعة مصابا وخروجه لتلقي العلاج

ق 20 النتيجة لا تزال تعادلا سلبيا

ق 7 التسديدة الأولى من شيكابالا تمر فوق العارضة بعد تمريرة من سيد عبد الله

ق 4 سيد عبد الله يرسل عرضية أرضية قصيرة ولكن يبعدها دفاع إيليكت

بداية المباراة

الزمالك إليكت التشادي دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
لاعب إليكت: ضربة الجزاء غير صحيحة بالنسبة لي.. وهذا سر الاحتفال قبل مباراة الزمالك أمير مرتضى: الزمالك اعتاد اللعب في ظروف مستحيلة.. وموقف الجزيري والصفقات مؤتمر فيريرا: أنا ملتزم مع الزمالك.. ولو سقطت بسبب الدوار ما كنت لأتحدث الآن فيريرا يكشف سبب سقوطه أثناء مباراة الزمالك وإليكت سبورت إلى دور الـ 32.. الزمالك يجتاز إليكت بهدفي العائدين من المنتخب الونش يسجل هدفه العاشر مع الزمالك.. وأوباما يعود للصناعة لا يتوقف عن التسجيل.. زيزو يواصل أرقامه المميزة مع الزمالك تشكيل الزمالك - عبد الشافي وجمعة أساسيان أمام إليكت.. وسيف جعفر في الهجوم
أخر الأخبار
مدرب المقاصة السابق لـ في الجول: أخوض فترة معايشة في ليفربول.. ويعاملونني جيدا لأجل صلاح 14 دقيقة | الكرة المصرية
اسكواش – علي فرج وهانيا الحمامي يحصدان لقب بطولة مصر الدولية 16 دقيقة | رياضات أخرى
دوري الأمم الأوروبية – رصاصة فان دايك تفك الاشتباك مع بلجيكا وترسل هولندا إلى النهائيات 36 دقيقة | الكرة الأوروبية
لاعب إليكت: ضربة الجزاء غير صحيحة بالنسبة لي.. وهذا سر الاحتفال قبل مباراة الزمالك 41 دقيقة | الكرة الإفريقية
معسكر مغلق لـ الإسماعيلي استعدادا للموسم الجديد.. ومباراتين وديتين 42 دقيقة | الكرة المصرية
أمير مرتضى: الزمالك اعتاد اللعب في ظروف مستحيلة.. وموقف الجزيري والصفقات 50 دقيقة | الكرة الإفريقية
دوري الأمم الأوروبية – مودريتش الخارق يقود كرواتيا للنهائيات.. وهزيمة محرجة لـ فرنسا 54 دقيقة | الكرة الأوروبية
مؤتمر فيريرا: أنا ملتزم مع الزمالك.. ولو سقطت بسبب الدوار ما كنت لأتحدث الآن 58 دقيقة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت - مصر الأولمبي (0) - (0) بنين 2 4 لاعبين رحلوا وصفقتان لم تعلنا رسميا.. 33 اسما في قائمة الزمالك الإفريقية 3 ودية كولر الأولى.. الأهلي ينتصر على بتروجت بخماسية 4 انتهت البطولة العربية لكرة اليد - الزمالك (31) - (25) الكويت