ستيرلينج يدافع عن ساوثجيت: على لاعبي إنجلترا تحمل المسؤولية

الأحد، 25 سبتمبر 2022 - 19:20

كتب : FilGoal

رحيم سترلينج - إنجلترا - كرواتيا

دافع رحيم ستيرلينج نجم تشيلسي عن جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا، بعد تراجع مستزى منتخب الأسود الثلاثة في الفترة الأخيرة.

وخسرت إنجلترا من إيطاليا بهدف دون مقابل، في المجموعة الثالثة للمستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية، لتهبط للمستوى الثاني.

ولم يحقق منتخب إنجلترا أي انتصار في آخر 5 مباريات، حيث تعادل مع ألمانيا وإيطاليا على ملعب مولينيو وخسر مرتين ضد المجر بجانب الخسارة من إيطاليا على ملعب سان سيرو.

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وقال ستيرلينج في المؤتمر الصحفي لمواجهة ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية، غدا، الإثنين ردا على الانتقادات التي تعرض لها ساوثجيت: "نحن نعرف أن هذا ما يحدث في عالم كرة القدم حين تلعب في أعلى مستوى".

وأضاف "نحن دائما تحت الضغط من أجل الفوز، وتراجع المستوى لفترة قصيرة لا يستدعي أن نشعر بالقلق، والآن لدينا فرصة كبيرة في الشتاء (فترة إقامة كأس العالم) لأن نذهب ونُظهر ما يمكننا فعله".

واستمر مدافعا عن ساوثجيت: "لقد قادنا لنصف نهائي (كأس العالم 2018) ونهائي (يورو 2020) وهذا ما يظهر الطريق الذي نسير فيه. نحن نعلم أننا لا نتواجد في المكانة التي علينا أن نتواجد بها الآن، لكني أعتقد أن لدينا بعض الإيجابيات التي علينا أن ننظر إليها".

وحققت إنجلترا المركز الرابع في كأس العالم 2018، قبل أن تخسر نهائي يورو 2020 لصالح إيطاليا.

وواصل "منذ أن جاء ساوثجيت وهو يحمينا، وكان يحاول دائما أن يعيش معسكر المنتخب في بيئة هادئة، لكي نتمكن من تقديم كل ما لدينا في أرض الملعب، وبعد الصيف الماضي (عقب خسارة لقب يورو 2020) كان علينا أن ننظر لأنفسنا، لم يكن أي منا يشعر بالفخر بالأداء الذي قدمه، وأنا أعتقد أن جاريث (ساوثجيت) لا يُلام على هذا الأمر".

وشدد "لدينا عناصر تلعب في أعلى مستوى، وعلينا أن نتحمل المسؤولية، وأن نستعيد مستوانا، وأن نفوز بالمباريات".

وأتم "(الفوز) هو ما يجعلنا نتواجد هنا، نحن لسنا الفريق الذي يشارك من أجل المشاركة، بل نحن نريد الفوز، ولقد تحدثنا سويا، وأعتقد أننا في موقف سليم لكي نضع الأشياء في مكانها الصحيح".

وتقع إنجلترا في المجموعة الثانية، في كأس العالم 2022، رفقة منتخبات: أمريكا وويلز وإيران.

منتخب إنجلترا رحيم سترلينج
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